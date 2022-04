Batida entre ônibus e caminhão deixa motorista ferido em Irauçuba

Um acidente entre um ônibus de uma empresa de turismo e um caminhão deixou uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira, 4, no município de Irauçuba, a 163 km de Fortaleza. A batida ocorreu por volta das 19h30min, na BR-222, altura do quilômetro 149. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e informou que a vítima com ferimentos é o motorista do coletivo.

O ônibus pertence à companhia de turismo Guanabara, que por meio de nota disse ter prestado toda a assistência necessária ao motorista. De acordo com a empresa, ele teve apenas escoriações leves e já recebeu alta de um hospital local, para onde foi socorrido logo após o acidente. A Guanabara ainda disse que não houve feridos entre os passageiros do coletivo.

Sobre o assunto Mulher é morta pelo marido no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza

Polícia prende homem acusado de triplo homicídio em Limoeiro do Norte

Dois motoristas de aplicativo que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Jardim

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O veículo havia partido da rodoviária de Sobral, às 18 horas, com destino a Fortaleza. O acidente ocorreu já na saída de Irauçuba. Segundo a Guanabara, todos os passageiros do ônibus foram acomodados em outro veículo para que seguissem viagem até o destino final. A empresa esclareceu que abrirá um procedimento administrativo interno para apurar as causas do acidente e se coloca à disposição das autoridades para colaborar com a elaboração do laudo pericial.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags