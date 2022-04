IFCE lança processo seletivo com mais de 1.000 vagas em cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou, nesta segunda-feira, 4, o processo seletivo 2022.2, que conta com 1.920 vagas em cursos técnicos gratuitos. A seleção ocorrerá em fase única, com análise do histórico escolar do candidato. As inscrições iniciam neste dia 4 e seguem até o dia 19 de abril, exclusivamente pela internet e sem cobrança de taxa.

Para participar, o candidato deverá preencher um formulário pela plataforma Q-Seleção e entregar a documentação exigida pelo edital presencialmente no campus para o qual pleiteia a vaga. Há vagas para cursos como agroindústria, automação industrial, eletrotécnica, informática, logística, manutenção automotiva, manutenção e suporte em informática e vários outros.

Além disso, as formações serão oferecidas em 24 campi:

Acaraú;

Acopiara;;

Aracati;

Baturité;

Boa Viagem;

Camocim;

Caucaia;

Cedro;

Crateús;

Crato;

Guaramiranga;

Iguatu;

Itapipoca;

Jaguaribe;

Jaguaruana;

Juazeiro do Norte;

Maracanaú;

Morada Nova;

Pecém;

Quixadá;

Tabuleiro do Norte;

Tianguá;

Ubajara;

Umirim.

As oportunidades são distribuídas em diferentes modalidades, a depender do curso técnico e do campus pretendidos:

Concomitante: formação ofertada a quem está cursando o ensino médio tradicional e que, em outro turno, irá cursar o ensino técnico no Instituto Federal;

Integrado-Proeja: cursos integrados ao ensino médio, destinados a estudantes maiores de 18 anos que concluíram o ensino fundamental;

Subsequente: ofertados a quem já tenha concluído o ensino médio.

Serviço

Seleção para cursos técnicos de nível médio no IFCE

Quando: de 4 de abril até 19 de abril

Onde: por meio de formulário eletrônico no site qseleção



