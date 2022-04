Diretora de escola em Sobral é indiciada por racismo e constrangimento contra alunos

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), as ações criminosas foram praticadas dentro da instituição entre os anos de 2013 e 2021

A diretora de uma escola de ensino médio em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza, foi indiciada pelos crimes de racismo e constrangimento contra seis alunos. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), as ações criminosas foram praticadas dentro da instituição entre os anos de 2013 e 2021. As investigações foram concuídas nessa sexta-feira, 1º, e as informações divulgadas nesta segunda, 4.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado no ano passado a fim de investigar o caso após as vítimas se apresentarem na delegacia e registrarem formalmente as ocorrências. A Polícia aponta que a diretora se utilizava de sua posição hierárquica para cometer os crimes contra as vítimas.

Conforme as investigações, nos ataques feitos aos seis alunos entre os anos de 2013 e 2021, a indiciada fazia agressões verbais com falas sobre raça, cor, vestimenta, orientação sexual e até o tipo de cabelo dos alunos. Tanto as vítimas quanto a diretora foram ouvidos. O IP foi finalizado e apresentado ao Poder Judiciário.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

