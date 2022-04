Teleférico do Horto segue sem funcionamento após uma semana da inauguração

Equipamento foi inaugurado em 28 de março último. À rádio CBN Cariri, o secretário do Meio Ambiente do Ceará disse que serviços já haviam iniciados, no entanto, a realidade é outra

Inaugurado no último dia 28, o Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, não está funcionando plenamente. A reportagem da rádio CBN Cariri esteve no local neste domingo, 3, e verificou o equipamento após uma semana da inauguração. A equipe foi informada por funcionários do Teleférico que não há uma previsão de funcionamento porque, apesar de haver energia elétrica, a carga não seria suficiente para a sua movimentação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante entrevista à rádio CBN Cariri nesta semana, o secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará, Artur Bruno, disse que o Teleférico do Horto já estaria em funcionamento em operação assistida. O secretário confirmou que o funcionamento durante a semana é às segundas e quartas-feiras pela tarde e aos fins de semana no período matutino e vespertino. ”Nós estaremos divulgando nos meios de comunicação. As pessoas não vão pagar, não vai ser nenhuma tarifa para que as pessoas conheçam”, informou.

O secretário destacou ainda que deve ser passado em torno de um mês seguindo esta proposta de gratuidade. “E depois nós vamos começar a cobrar uma pequena taxa. Vai ser uma coisa muito lógica, muito pequena, como foi em Barbalha, no Mirante de Caudas”, pontuou.

Procurada pelo O POVO a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informaram que o Teleférico do Horto não apresenta problemas técnicos em sua operação. O equipamento segue voltado, no momento, para treinamento e qualificação da equipe que vai operacionalizar o serviço. Os órgãos disseram ainda que em breve será divulgada a data de início do funcionamento para o público geral.

Sobre o Teleférico

O Teleférico do Horto, possui capacidade para transportar até 2.080 pessoas por hora e foi criado com o intuito de fortalecer ainda mais o turismo na região do Cariri, sobretudo o religioso, já que liga a Praça dos Romeiros ao local onde fica a estátua de Padre Cícero, um dos símbolos da cidade. Estima-se que tenha sido investido um capital que gira em torno dos R$ 79,1 milhões.

Sobre o assunto Teleférico do Horto entra em fase de testes; veja vídeo

Camilo Santana se reúne com Setur para avaliar projetos de turismo no Ceará

Entrega do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, é adiada; não há nova data

Teleférico do Horto é inaugurado; queda de energia causou paralisação momentânea

Tags