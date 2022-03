Bombeiro e cadela são primeira equipe de rastreamento individual do Ceará

Diz o ditado que o cão é o melhor amigo do homem. Para as forças de segurança, os animais, com frequência, também são excelentes colegas de trabalho. Uma dupla do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) é mais uma comprovação dessa parceria.

O cabo João Alves de Matos Neto, da Companhia de Busca com Cães (CBCães), e a cadela Iara, se tornaram a primeira equipe do Ceará certificada na técnica de mantrailing. A capaciticação foi realizada em Natal (RN), entre 7 e 12 de março.

A técnica consiste no rastreio de odores de pessoas específicas, como costuma ser visto em filmes e séries, com o uso de roupas ou objetos pessoais do alvo das buscas. A técnica pode ser usada, por exemplo, para farejar vítimas em desastres, ou na procura por suspeitos de crimes.

Segundo o capitão Eliomar Cordeiro Alves, que coordena o CBCães, a escolha do cabo foi feita por sua dedicação no canil da corporação. A cadela Iara, por sua vez, foi selecionada pelas capacidades fisiológicas da raça: branco alemão de pelo curto, também conhecido como pointer alemão.

Com a conclusão do curso, Iara é a primeira da espécie a obter a certificação de Cão de Odor Específico no Ceará. João, também formado na capacitação, será seu companheiro nas buscas.

