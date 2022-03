Procissão de São José volta a ser presencial em Fortaleza após dois anos

Após dois anos sem celebrações presenciais da data, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no bairro Centro, retoma a comemoração do Dia de São José com a tradicional procissão na sexta-feira, dia 19 de março. A homenagem ao santo padroeiro do Estado conta ainda com programação especial organizada pela Arquidiocese de Fortaleza.



A escolha de São José para padroeiro se deu devido à história de que uma das primeiras embarcações que chegaram ao Ceará, por meio de Aquiraz, trazia uma imagem de São José do Ribamar.

Desta forma, foi definido, então, o santo como padroeiro da cidade e, posteriormente, do Estado. São José do Ribamar, inclusive, foi o nome da primeira vila oficialmente instalada no Ceará, no arraial do Iguape, onde hoje fica Aquiraz.



Na tradição católica, São José é o pai de Jesus Cristo, esposo de Maria, e tinha a carpintaria como profissão. Na Bíblia, ele é reconhecido como sendo um homem justo e fiel, bem como por ser padroeiro da justiça social e dos trabalhadores. O dia 19 de março foi decretado em 1621 pelo papa Gregório XV como dia de São José.



As comemorações em sua homenagem ocorrem em diversas igrejas católicas do Ceará. Entre elas, estão as onze paróquias que têm o santo como seu padroeiro: Catedral Metropolitana; Lagoa Redonda; Vila Pery; Passaré; Edson Queiroz; Papicu; Araturi; Maracanaú; Aquiraz; Alto Luminoso – Cascavel; e Bela Vista – Canindé.



Na Catedral Metropolitana de Fortaleza, a programação de festejos do santo teve início na quarta-feira, 10, e segue até sábado, 19, com a procissão e o encerramento.

Serviço

Programação da Catedral Metropolitana de Fortaleza na sexta, 19/3:

8h30 – Missa dos enfermos

10h – Missa das crianças

12h – Missa dos jovens

16h – Missa da Família

17h – Procissão de São José

18h30 – Solene celebração do encerramento dos festejos



