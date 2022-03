Jovem cearense em medida socioeducativa é aprovado em 2º lugar no curso de Música

Aprovação para curso no Instituto Federal do Ceará (IFCE), no município de Crateús, se deu por meio da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021

Em medida socioeducativa na unidade feminina do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa, em Fortaleza, um jovem transsexual de 18 anos foi aprovado em 2º lugar no curso de Música do Instituto Federal do Ceará (IFCE), no município de Crateús, a 359,1 km de Fortaleza. A vaga foi garantida por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Ele é natural de Nova Russas.

Na música, o jovem encontrou um escape para as crises de ansiedade que passou a ter após chegar ao Centro Socioeducativo, conforme O POVO apurou. A paixão, no entanto, surgiu desde os 11 anos, em sua terra natal, ao receber a oportunidade de tocar um instrumento na Banda Municipal de Nova Russas. Obtendo 720 na pontuação do Enem, ele conquistou a oportunidade de estudar de verdade sobre o que gosta.

Para o jovem, é possível vencer, crescer e voltar a ser cidadão novamente. Com a aprovação, que marca o início da concretização de um sonho, ele disse ter o desejo de ajudar sua família. Depois de aprovado, o foco, agora, passa a ser se formar no curso de Música e, um dia, gravar um trabalho autoral, uma vez que já escreveu diversas poesias em forma de música.

No evento Abraço em Família, do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa, o jovem foi a atração da última edição ao recitar o poema "Sou Jovem", no qual apresentou a juventude como esfera de mudança para o mundo. Ele agradeceu pela oportunidade que lhe foi dada de "ser gente" outra vez, alegando que está muito feliz com a conquista.



