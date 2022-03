Moradores tentam linchar suspeito de estupro em Maracanaú

Moradores do Jereissati I, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), espancaram e tentaram linchar um homem suspeito de estupro contra uma criança. A Polícia Militar esteve no local e encaminhou indivíduo ao hospital e, depois, à delegacia, onde foi realizado o auto de flagrante. O caso foi registrado no domingo, 13.

Sobre o assunto Proprietário de oficina em Maracanaú é preso suspeito de receptação

Criminosos atiram contra casa de adolescente na RMF e matam mãe dele que dormia na sala

Segundo o relatório policial, os militares foram acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre um estupro. A informação recebida pelos PMs é que um criminoso estuprou uma criança durante a madrugada do sábado, 12, e que permaneceu o domingo escondido em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vítima contou para a família no período da tarde, e a vizinhança o espancou. Na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, foi realizado o flagrante no artigo 217 do Código Penal Brasileiro, que proíbe ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena, caso o réu seja condenado, é de reclusão de oito a 15 anos.

Tags