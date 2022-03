Bombeiros de Tauá, Crateús e Ipueiras são treinados para combate a incêndio urbano

Ao todo, 26 agentes fazem parte da 19ª turma do Curso Básico de Combate a Incêndio Urbano (CBCIU), que segue com capacitação até o dia 25 de maio

Bombeiros militares dos municípios de Tauá, Crateús e Ipueiras fazem parte da 19ª turma do Curso Básico de Combate a Incêndio Urbano (CBCIU). Ao todo, 26 bombeiros estão na capacitação que busca padronizar os protocolos e estabelecer práticas planejadas, precisas e seguras em relação ao combate a incêndio em edificações verticais.

O curso é promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp/CE), com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A capacitação segue até o dia 25 de maio, com o total de 100 horas/aula.

No treinamento, os seguintes assuntos são abordados: combate defensivo, equipamentos de proteção de combate a incêndio, técnicas auxiliares no combate a incêndio, busca e salvamento em incêndios, estratégia e tática no combate a incêndio, simulados com exercícios de fogo real e em edificações verticais, entre outros.

Conforme o coordenador do curso e comandante do 1º BBM, tenente-coronel José Leandro Marinho, o objetivo do treinamento é maximizar a eficiência da atuação do bombeiro no cenário operacional.

O oficial destaca que, após o curso, os bombeiros aprenderão a se “comportar de maneira mais técnica no combate à fumaça e às chamas, já seus EPIs permitirão essa proximidade, com mais segurança, menos danos estruturais e bastante economia de água”.



