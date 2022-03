Chapada do Araripe é definida como primeira Paisagem Cultural do Ceará

A Chapada do Araripe foi definida nessa quarta-feira, 9, como a primeira Paisagem Cultural do Ceará. A decisão foi tomada em votação do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará (Coepa), com presença de entidades que atuam na região da Chapada.

A decisão faz parte de um processo iniciado em 2019, que tem como objetivo final incluir a região na lista de patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Apesar do resultado positivo, o trabalho ainda não está concluído.

Para os próximos passos, é necessário terminar o plano de gestão e preservação da Chapada do Araripe. O documento, que está em versão preliminar, será concluído com a participação da sociedade civil, órgãos públicos, empresas privadas e organizações não-governamentais. A expectativa é que a gestão seja compartilhada por estes setores.

Após a conclusão e aprovação do plano, o Governo do Estado deve publicar um decreto oficializando a decisão. Espera-se que o ato aconteça ainda durante a gestão de Camilo Santana (PT), que deve deixar o Palácio da Abolição até 2 de abril para concorrer ao Senado.

Com a qualificação estadual completa, a Chapada do Araripe deve receber uma salvaguarda federal, que é concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Por fim, apresenta-se a demanda à Unesco, responsável por definir a chancela internacional.

