Geopark Araripe se prepara para formalizar dois novos geossítios

O Geopark Araripe, primeiro geoparque das Américas, deve ganhar dois novos geossítios. As áreas em questão são o Complexo Ambiental Mirante do Caldas e o Arajara Park, ambos localizados em Barbalha. A informação foi antecipada nesta terça-feira, 1º, pelo professor Rafael Celestino em entrevista ao jornalista Farias Junior, na rádio CBN Cariri.

"Estamos nos diálogos iniciais e vendo as prerrogativas necessárias a serem cumpridas junto à Unesco", afirma o geólogo e assessor executivo do Geopark Araripe.

Atualmente, o parque geológico é composto por nove geossítios, distribuídos em seis municípios da Região do Cariri, na Chapada do Araripe. Os locais estão distribuídos entre Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

Geoparque é o nome atribuído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) a áreas geográficas unificadas que têm um importante patrimônio geológico e de alto valor científico.

Além disso, a organização considera a raridade e a necessidade de proteção dos espaços para fins de educação, de resguardo e de sustentabilidade.

