PRF presta socorro a mulher que sofreu convulsão em viagem; saiba o que fazer

Aentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestaram socorro a uma mulher que sofreu de um mal súbito, com convulsão, durante uma viagem. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira, 7, no município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza.

Por volta das 00h17, no km 221 da BR 222, a equipe da PRF observou um veículo do modelo GM Onix parar na frente de um posto. A condutora então solicitou socorro para uma de suas passageiras, que estava com grande dificuldade de respirar e aparentemente em um quadro de convulsão.

De forma imediata, a equipe retirou a mulher do veículo e iniciou procedimentos para tentar restabelecer a respiração da jovem de 21 anos. Os policiais fizeram o atendimento pré-hospitalar, e a mulher recuperou os sinais vitais.

Depois, os policiais acionaram a equipe do Serviço Médico de Urgência (Samu), que foi ao local e realizou uma avaliação ambulatorial.

Como socorrer uma pessoa em situação de convulsão?



A chefe de gabinete da PRF no Ceará, Morgana Nóbrega, detalha como se deve proceder caso alguém convulsione:



1. Coloque a pessoa de lado para que ela não engasgue com o vômito nem com a própria saliva;



2. Retire qualquer objetivo próximo à pessoa para que ela não se machuque;

3. Durante a convulsão, mantenha protegida a cabeça da pessoa para que ela não venha a bater a cabeça no chão;

4. Após a convulsão, mantenha a pessoa em posição lateral, para caso ela venha a vomitar ela não se engasgue;

5. É de extrema importância que você não coloque os dedos ou qualquer objeto na boca da pessoa que está convulsionando;

6. Não ofereça água ou qualquer alimento para a vítima, pois ela vai demorar um pouco a recobrar totalmente a consciência;



7. Entre em contato com o socorro médico de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ou bombeiros. Se for de uma pessoa desconhecida, busque entrar em contato também com a família.



