Trio é capturado com 23 quilos de maconha em Juazeiro do Norte

No porta-malas do veículo estavam escondidos os 23 quilos de maconha, distribuídos em 22 embalagens

Dois homens e um adolescente foram capturados com 23 quilos de maconha nesta terça-feira, 8, na avenida Leão Sampaio, no município de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza.

Segundo informações da Polícia, os suspeitos foram identificados como Agleuson Ricarte da Rocha, 31 anos, e Miguel Horácio Ferreira, 49 anos, ambos sem antecedentes criminais. Os dois, junto com um adolescente de 17 anos, deslocavam-se em um veículo quando foram abordados pela equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD).

No porta-malas do carro, estavam escondidos os 23 quilos de maconha, distribuídos em 22 embalagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Dois pernambucanos são presos com 45 quilos de drogas no Cariri

No Cariri, Polícia Civil apreendeu quase 800 kg de drogas em 2021

Polícia Federal apreende R$ 1,9 mil em cédulas falsas no Ceará

Polícia Civil apreende mais de mil comprimidos de ecstasy no Cariri



Após o flagrante, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Um ato infracional análogo aos mesmos crimes foi lavrado contra o adolescente.



Tags