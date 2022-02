PRF recupera três veículos durante o fim de semana

Casos aconteceram em Fortaleza, Chorozinho e São Gonçalo do Amarante; ocorrências incluem dois veículos furtados e um carro de locadora que nunca havia sido retornado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três veículos no Ceará no último final de semana. As ocorrências resultaram na recuperação de dois carros e uma moto.

Na noite da sexta-feira, 28 de janeiro, uma equipe do órgão realizou abordagem a um suposto motorista de aplicativo, que afirmou alugar o veículo de uma terceira pessoa, com pagamento em dinheiro vivo. Ao checar a documentação, os policiais descobriram que o carro era de uma locadora automotiva, e nunca havia sido devolvido.

No sábado, 29, foram duas ocorrências entre a tarde e a noite. Em ambos os casos, veículos com registro de roubo haviam sido modificados e rodavam com placas clonadas.

No primeiro caso, em Chorozinho, a composição abordou o condutor de um veículo que transportava uma moto. Ao checar a documentação, os policiais notaram que alguns elementos visuais não batiam com o registro. Eles entraram em contato com o proprietário associado à placa e descobriram que a motocicleta, na verdade, havia sido clonada. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Horizonte.

A terceira ocorrência foi registrada em São Gonçalo do Amarante. O veículo parado pelos policiais tinha placas de Pernambuco. Ao consultar os dados, porém, descobriram que o carro havia sido roubado em Natal (RN), e trafegava com placa clonada. O motorista foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

