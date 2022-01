Após descobrir traição, mulher fura proteção de caminhonete do marido e se recusa a sair

A Polícia Militar do Paraná atendeu a uma ocorrência inusitada na manhã do domingo, 30, em um motel na cidade de Cascavel, no interior do estado. Uma mulher descobriu que estava sendo traída, foi ao local, discutiu com o marido e entrou no compartimento de carga da caminhonete, onde furou a proteção e ficou sentada na parte traseira, impedindo que o cônjuge pudesse sair com a amante.

A esposa traída teria rastreado o marido e descoberto que ele estava em um motel às margens da BR-277, no município da região oeste do Paraná. Ela foi ao local e encontrou o marido saindo do local com a amante.

Após o flagrante, houve discussão entre o casal e a mulher resolveu ficar na parte traseira da caminhonete. Indignada, a mulher se recusou a sair do carro. Com outro carro, o irmão da esposa traída não deixou que o marido dela retirasse o veículo antes de resolver o caso.

Ao portal Catve, o homem, assustado com a circunstância, contou que estava em processo de separação. A mulher foi convencida pelos policiais a sair do bagageiro e a situação foi resolvida.



