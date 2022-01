Polícia investiga se homem preso por tráfico usava drones para vender droga em Fortaleza

Suspeito foi preso em flagrante com porções de cocaína e pedras de crack, além de dois equipamentos aéreos de pequeno porte

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante neste domingo, 30, em Fortaleza, por tráfico de drogas. O fato aconteceu no bairro Parque Araxá, após policiais receberem uma denúncia anônima sobre um suspeito que estaria vendendo entorpecentes em uma praça da comunidade. Os agentes foram ao local e flagraram o homem com porções de crack e cocaína, além de dois drones, que seriam utilizados na ação criminosa.

A Polícia vai investigar se os drones eram usados para a vigilância, pelo crime organizado, ou se foram equipamentos oferecidos como pagamento por droga.

A abordagem foi realizada por uma equipe do Comando Tático Motorizado do Comando de Policiamento de Choque (Cotam/Cpchoque). O suspeito não reagiu à intervenção dos agentes e confessou ser o dono da droga. Ele estava com 11 pequenos pacotes de cocaína e 65 pedras de crack.

Os policiais também apreenderam um relógio, duas balanças de precisão, um aparelho celular, além dos dois drones e um controle remoto.

O homem e todo o material recolhido pelos policiais foram levados para o 10º Distrito Policial de Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra. Ele foi autuado em flagrante e depois encaminhado para uma unidade prisional da Capital. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito já tem passagens pela Polícia por porte ilegal de arma de fogo, furto, receptação e consumo de drogas.

