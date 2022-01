CGD instaura processo disciplinar para apurar caso de policial militar agredida no Benfica

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) afirmou, por meio de nota, que abriu procedimento disciplinar para apurar um caso de violência contra mulher, no último domingo, 30, às 23 horas, que teve como vítima uma policial militar. O suspeito é um capitão da mesma corporação. Caso registrado na rua Paulino Nogueira, bairro Benfica, em Fortaleza.



De acordo com o relatório da ocorrência ao qual O POVO teve acesso, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou uma equipe da Polícia Militar para uma ocorrência envolvendo agressor e vítima, ambos PMs. A mulher, de nome preservado, foi encontrada com uma amiga, também policial, dentro de um veículo. De acordo com o relatório, ela estava com o rosto sangrando e apresentava diversos hematomas e ferimentos pelo corpo. A amiga dela, que também era PM, não apresentava escoriações. Após a chegada da Polícia, as duas permaneceram em silêncio.

De acordo com o que foi apurado pela Polícia no local, o suspeito da agressão era um capitão da Policia Militar. Foram realizadas diligências em busca do suspeito, mas ele não foi localizado.

Conforme o relatório da ocorrência, a vítima foi encaminhada a um hospital particular. Em seguida, levada à Delegacia da Mulher, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência (B.O).

Diante da situação, a CGD informou que haverá devida apuração na seara administrativa e que o procedimento está em trâmite.

O POVO não divulga o nome do oficial suspeito da agressão para não identificar a vítima.

