Suspeito de envolvimento no latrocínio de PM responde na Justiça a três crimes de homicídio

O militar vítima do latrocínio havia ingressado na PMCE há quatro anos. A esposa do soldado também ficou ferida em troca de tiros entre o marido e os criminosos

Um homem identificado como Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, de 27 anos, foi preso suspeito de envolvimento na morte do policial militar Antônio Cadorne Rodrigues Júnior, de 34 anos. O militar estava na corporação desde 2018 e foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na madrugada desta segunda-feira, 31, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.



O indivíduo, capturado horas após o crime, responde na Justiça a três crimes de homicídio, dois crimes de roubo, além de posse e porte ilegal de arma de fogo. O

De acordo com a investigação, o PM estava em um carro no bairro Quintino Cunha quando indivíduos armados se aproximaram e anunciaram o roubo. O militar reagiu e lesionou um dos criminosos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, o policial e a companheira dele, que estava no veículo, também foram atingidos. A mulher foi socorrida e sobreviveu, mas Antônio Cadorne não resistiu aos ferimentos.

Sobre o assunto Suspeito de matar escrivão é preso em flagrante em Caucaia

Suspeito de matar escrivão em Caucaia é solto por "absoluta ausência de indícios"

Preso segundo suspeito de matar escrivão de Polícia Civil em Caucaia

Terceiro suspeito de matar escrivão de Polícia Civil é preso em Caucaia

Um adolescente que teria trocado tiros com o PM foi baleado e socorrido, mas morreu. Antes de morrer, ele teria dado o nome de Francisco, que foi detido.

Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, de 27 anos, que possui passagens por homicídio doloso, porte e posse ilegal de arma de fogo foi preso em um imóvel na comunidade do Sossego, bairro Quintino Cunha. Ele foi levado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por latrocínio.

Essa é a segunda morte de agente de segurança de 2022. A primeira aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e vitimou o policial civil Edson Silva Macedo, de 41 anos. Ele foi morto dentro do próprio imóvel. Suspeitos do crime foram presos.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) lamentou a morte do soldado. "O PM ingressou na corporação em 11 de junho de 2018 e desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, estava lotado no 12° Batalhão", informou.

O Comando da Corporação divulgou que se solidariza com a dor dos familiares e amigos, "ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".

Tags