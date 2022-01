Clientes ficam de joelhos durante assalto na saída de padaria no Bairro de Fátima

Dois homens abordaram as vítimas, recolheram objetos pessoais e as fizeram ficar de joelhos no chão

As imagens de um roubo qualificado em uma padaria no Bairro de Fátima mostram diversas pessoas ajoelhadas do lado de fora do estabelecimento. O caso aconteceu no ultimo dia 22 de janeiro, às 22h53, quando cerca de dez pessoas deixavam o local e foram abordadas por dois homens. Entre as vítimas, uma mulher com um neném no colo.

Nas imagens, é possível ver quando os homens se aproximam e anunciam o assalto, cercando as pessoas. É possível ver ainda quando um dos homens pega uma mochila de um homem e levanta a arma. É nessa hora que todos ficam de joelhos. Eles então recolhem celulares no chão e parecem tentar entrar no veículo, porém, um dos homens volta pelo menos três vezes para continuar recolhendo objetos.

Antes de irem embora na caminhonete que estava estacionada, às 22h57min, eles apontam a arma para outros carros que estavam se aproximando.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o 25° Distrito Policial "realiza diligências visando identificar e capturar os suspeitos. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações".

O POVO entrou em contato com a padaria Empório de Fátima na noite desta segunda-feira, 31, e aguarda resposta.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101 3529, que é o telefone do 25° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

