Carro avança sinal vermelho e causa acidente com 9 mortes em Las Vegas

Nove pessoas morreram na cidade de Las Vegas, no oeste dos Estados Unidos, depois que um carro avançou um sinal vermelho em alta velocidade, se chocando contra outros cinco veículos que transitavam em um cruzamento de avenidas, segundo informaram a polícia e meios de comunicação locais.

Além disso, uma pessoa foi internada em estado crítico depois do acidente, que aconteceu no sábado (29), na zona norte da cidade conhecida por seus cassinos, no estado de Nevada.

"Nunca antes tínhamos visto uma colisão de trânsito com tantas vítimas como esta", disse aos jornalistas o porta-voz de informação pública do Departamento de Polícia de Las Vegas Norte, Alexander Cuevas.

Por volta das 15h00 locais de sábado (20h00 em Brasília), um Dodge Challenger avançou um sinal vermelho em um cruzamento de avenidas em "alta velocidade", detalhou Cuevas. Depois, "colidiu contra vários veículos, provocando um acidente caótico", acrescentou.

As nove vítimas fatais vão "desde jovens até adultos de meia idade". Os dos ocupantes do automóvel que avançou o sinal estão entre os mortos.

