Pneu de caminhão se solta e quase atinge homem no Paraná

Imagens gravadas por câmeras de segurança de um posto de combustível mostram o momento em que o pneu de caminhão quase atingiu um homem que estava calibrando o pneu do carro dele. O caso ocorreu na última sexta-feira, 28, em Toledo, localizado no oeste do Paraná. As informações são do G1.

Conforme informações de testemunhas que presenciaram a ação, o pneu do caminhão se soltou após o veículo passar por uma via próxima ao posto de combustível. A filmagem mostra que o objeto atingiu primeiramente uma bomba de abastecimento, perdendo velocidade, mas sendo direcionada para o homem.

Ele se assusta com o barulho da colisão e, em questão de segundos, tenta desviar do objeto. Entretanto, o homem realizou outro movimento, conseguiu não ser atingido e viu o pneu passar centímetros próximos dele, colidindo com seu veículo.

E mesmo com o grande susto que passou, podendo ter saído da ação com graves ferimentos, visto que o pneu do caminhão tem forte revestimento de borracha e aro de ferro, ninguém ficou ferido na ação.