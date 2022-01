Ufca é primeira universidade pública do Ceará a cobrar comprovante de vacina

A Universidade Federal do Cariri (Ufca) exigirá o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para atividades presenciais. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário (Consuni) da instituição, em reunião nessa quinta-feira, 13.

Com a decisão, a Ufca se torna a primeira instituição pública de ensino superior, no Ceará, a exigir o documento. Os detalhes operacionais da resolução serão definidos por um Grupo Técnico de Trabalho (GTT), ainda a ser nomeado pela Reitoria da Universidade, criado especificamente para esta finalidade.

As aulas da Ufca serão retomadas em 7 de março, com semestre de referência 2021.2. Até o momento, a definição é que as atividades letivas serão feitas de forma remota, exceto aquelas que exigem presença física, como as residências médicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará soma 24.856 mortes e 964.566 casos de Covid-19

Brasil registra 97 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Covid-19: Brasil registra 22,8 milhões de casos e 620,5 mil óbitos

Covid: Ceará registra maior número de testes positivos em farmácias desde maio de 2021

Consuni da Ufca aprovou atividades administrativas em regime remoto

Outra determinação do Consuni, na mesma reunião, foi o retorno das atividades administrativas ao regime remoto. A medida é válida até 17 de fevereiro, e também abrange funcionários terceirizados.

A data foi escolhida por ser o dia em que se realizará a primeira reunião ordinária de 2022 do Conselho. Neste encontro será decidido definitivamente sobre o regime de trabalho, levando em conta a situação epidemiológica da Covid-19 e da Influenza A no Estado. Anteriormente, os servidores e terceirizados da Ufca estavam realizando as atividades de forma híbrida: metade da carga horária era executada em regime remoto, e o restante ocorria presencialmente.

Ficam como exceções as atividades de segurança e saúde, que seguem normalmente, e as de transporte, limpeza e jardinagem, que terão uma escala diferenciada definida para o período.

Universidades públicas cearenses ainda não exigem comprovante de vacinação

Outras instituições públicas de ensino superior do Ceará ainda não fazem a exigência do passaporte de vacinação. Em dezembro, o Ministério da Educação tentou proibir as universidades públicas de cobrarem o documento, mas a decisão foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A única instituição no Estado, além da Ufca, a ter uma posição sobre o tema, é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O Comitê de Enfrentamento à Covid do IFCE (CEC), órgão interno do Instituto, posicionou-se favorável à exigência. O Conselho Superior (Consup) do IFCE fará reunião sobre o tema na próxima semana.

Na Universidade Estadual do Ceará (Uece), não há posicionamento definido. O curso pré-vestibular UeceVest, ligado à instituição, porém, está exigindo o comprovante de vacinação para quem se inscrever no processo seletivo.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. A Reitoria da instituição, porém, deixou a cargo das chefias de departamento decidir sobre o regime de trabalho (presencial, remoto ou híbrido) dos servidores técnico-administrativos, no mês de janeiro.

A Universidade Regional do Cariri (Urca) e a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) ainda não publicaram posicionamento sobre a exigência do passaporte vacinal.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Por que a Chapada do Araripe é alvo de contrabando internacional de fósseis?

Ceará teve mais de 13,5 mil raios registrados nos primeiros 11 dias de 2022

Com chuvas de janeiro, Barragem do Batalhão é o primeiro açude do Ceará a sangrar em 2022

Preso segundo suspeito de matar escrivão de Polícia Civil em Caucaia

Fenômeno responsável por temporais em MG não ameaça o Ceará, garante meteorologista

Chuvas registradas até 13 de janeiro no Ceará já superam mês inteiro de 2021

Tremor de terra é registrado em Quixadá

Guaramiranga: turista é resgatada de poço a oito metros de profundidade

Tags