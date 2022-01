Ceará teve mais de 13,5 mil raios registrados nos primeiros 11 dias de 2022

Cariri, Sertão de Crateús e Centro-Sul são as macrorregiões mais atingidas neste ano no Estado, conforme dados computados pela Enel Distribuição Ceará

A Enel Distribuição Ceará computou 13.543 raios em todo o Estado por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta, que monitora descargas atmosféricas, só neste ano de 2022. O maior número de descargas atmosféricas em toda a região cearense foi registrado no último dia 11, calculando cerca de 5.333 raios. Dados da Enel foram divulgados nessa quinta-feira, 13.

Os municípios mais atingidos são Crateús (1.159), Granja (747), Santana do Cariri (572), Caririaçu (548) e Miraíma (350). Dentre as macrorregiões mais afetadas no Estado, o Cariri lidera os registros, com um total de 2.979 raios.

Em 2021, os municípios Granja e Santa Quitéria se mantiveram no ranking e foram as cidades com maior ocorrência de raios, sendo Granja em primeiro lugar (7.461) e Santa Quitéria, o segundo (3.327).

Sistema de Monitoramento e Alerta

O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Além disso, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e emite alertas para previsão de riscos para cada local monitorado.

Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará.

Cuidados dentro de casa durante tempestade:

De acordo com a Enel, a população precisa ter alguns cuidados em dias de chuva. São eles:

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de torneira elétrica;

Poupar o conserto de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

Ao sair de casa, também são necessários alguns cuidados. Leia a seguir:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.



