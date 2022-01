Com chuvas de janeiro, Barragem do Batalhão é o primeiro açude do Ceará a sangrar em 2022

Após as chuvas de pré-estação registradas desde o começo de janeiro, a Barragem do Batalhão, em Crateús, se tornou o primeiro açude do Ceará a sangrar em 2022. Segundo dados do Portal Hidrológico, gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a água do reservatório começou a verter ainda no último dia 8. Desde então, o aporte hídrico se mantém acima de 100%, volume quase cinco vezes maior do que o índice registrado em 31 de dezembro do ano passado (22,15%).



A cheia do maior reservatório dos Sertões de Crateús é resultado dos altos índices de pluviometria registrados na região desde a virada para 2022. Números da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam que a área já acumula mais 103 milímetros de chuva, considerando os primeiros 13 dias deste ano. O volume é mais que o triplo do daquele registrado durante todo o mês de janeiro de 2021 (27 mm) e já supera a normal climatológica prevista para o período (93 mm).



Segundo a Cogerh, o Batalhão é o único reservatório do Estado com águas acima da sua capacidade. O próximo a atingir situação de transbordo deve ser açude Germinal, em Palmácia, que nesta quinta-feira, 13, chegou a 94% de sua cota máxima. No começo do mês, em 1º de janeiro, o nível era de pouco mais de 77%. Afluente do rio Pacoti, que tem sua nascente na Serra do Baturité, o reservatório suporta armazenamento de até 2,1 mil metros cúbicos (m3). No ano passado, o açude havia sangrado em meados de março e permaneceu com 100% do volume até 8 de agosto.



Embora os primeiros dias de 2022 tenham sido marcados por chuvas em praticamente todos os municípios cearenses, o painel da Cogerh aponta que o Batalhão e o Germinal são pontos fora da curva entre os demais reservatórios monitorados pela companhia. Os outros 73 açudes monitorados encontram-se com volume abaixo de 30%, todos classificados em nível de alerta para escassez hídrica. Entre eles, há quatro completamente secos, com 0,0% de aporte: o Forquilha II, em Tauá, açude do Cedro, em Quixadá, o Pirabibu, em Quixeramobim, e o Trapiá II, em Pedra Branca.



Das 12 bacias hidrográficas do Estado, apenas três estão com níveis acima de 50%: Acaraú (60%), Coreaú (64%) e Litoral (58%). A situação mais crítica é na bacia do Banabuiú, com 19 reservatórios, que tem volume médio de apenas 6,95%. No cálculo geral, que inclui todos os reservatórios do Estado, a carga hídrica é de 21,1%, um pouco maior do que o volume de 20% registrado na primeira semana de janeiro.

Sobre o assunto Alagamentos e semáforos apagados marcam manhã de fortes chuvas na Capital

Nível dos reservatórios melhora, mas ainda não alivia conta de luz

Chove em 44 municípios no Ceará nas últimas 24 horas, relata Funceme

Aporte hídrico no Ceará por bacia hidrográfica:



Acaraú: 60,31%



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alto jaguaribe: 26,93%



Baixo Jaguaribe: 17,67%



Banabuiú: 6,95%



Coreaú: 64,66%



Curu: 12,04%



Litoral: 58,20%



Médio Jaguaribe: 8,72%



Metropolitana: 38,53%



Salgado: 36,69%



Serra da Ibiapaba: 44,44%



Sertão de Crateús: 20,77%



Castanhão

Maior reservatório do Estado, o Castanhão ainda não sentiu os efeitos positivos das chuvas de pré-estação. Com capacidade para armazenar até 973 mil metros cúbicos (m³) de água, o volume hídrico atual do açude é de apenas 8,40%. Em relação ao último dia de 2021, houve uma leve oscilação, já que o índice estava em 8,15%.



Embora nos números ainda não tenha havido mudanças significativas, a olho nu já é possível identificar aumento no aporte de águas do reservatório. Em vídeo publicado na última segunda-feira, 10, o médico e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Manoel Odorico de Moraes, mostrou a chegada das primeiras águas ao açude. O aporte, segundo ele, é proveniente do rio Salgado, principal afluente do rio Jaguaribe, que desemboca suas águas no Castanhão.



Chuvas



De acordo com o painel das chuvas, gerenciado pela Funceme, o volume de precipitações registrado no Ceará até esta quinta-feira, dia 13, já é maior do que o acumulado de todo o mês de janeiro de 2021. Até o momento, a média de pluviometria dos 184 municípios do Estado é de 88,1 mm, quase o dobro dos 45,9 mm verificados no intervalo mensal do ano anterior. Como ainda faltam mais de quinze dias para o mês acabar, a expectativa é que o volume de chuvas cresça ainda mais e ultrapasse a normal climatológica prevista para o período (98,7 mm).



Das oito macrorregiões monitoradas pela Funceme, o Maciço do Baturité foi a que teve um começo de ano mais chuvoso no Ceará, com média de 147 mm. Em segundo lugar, aparece o Cariri, com 135 mm, seguido do Litoral de Fortaleza, com 131 mm. Ibiapaba (89 mm), Litoral do Pecém (88 mm), Sertão Central e Inhamuns (77%), Jaguaribana (74 mm) e o Litoral Norte (72 mm) completam a lista. Em todas, o volume de chuva acumulado até agora já é bem maior do janeiro de 2021.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags