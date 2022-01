Tremor de terra é registrado em Quixadá

Abalo sísmico também pode ser sentido em regiões do município de Quixeramobim

Um tremor de terra, de magnitude preliminar 2.1 mR, foi registrado na noite da última quarta-feira, 12, na região do município de Quixadá, município a 171 km de Fortaleza. O fenômeno foi captado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico (Labsis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os moradores da região conseguiram sentir os tremores provocados pelo abalo sísmico.

O fenômeno aconteceu às 20h06min. Segundo informou o Labsis, foram identificados relatos de que o tremor também pode ser sentido ouvido na localidade de São Joaquim, no município de Quixeramobim, localizado a aproximadamente 44 km de distância do município de Quixadá.

O Labsis é responsável por monitorar toda atividade sísmica que ocorra no Ceará e também na região Nordeste do país. De acordo com a entidade, é comum que os eventos sejam percebidos pela população a partir de 1.5 mR e 1.6 mR.

O último evento semelhante registrado ocorreu na última segunda-feira, 10, no município de Morada Nova. Na ocasião, ocorrida no horário local de 21h55min, foi registrada magnitude preliminar calculada em 1.5 mR.



