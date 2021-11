Uece: primeira fase do Vestibular 2022.1 acontece na segunda-feira, 15

Prova de conhecimentos gerais acontecerá na segunda-feira, 15 de novembro, em unidades da Uece espalhados pelos campi da Capital e do interior, além de escolas das redes pública e privada; saiba como ver seu local de prova

A primeira fase do Concurso Vestibular 2022.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) acontece na próxima segunda-feira, 15 de novembro (15/11). A seleção ocorrerá das 9 às 13 horas.

Para esta prova, são realizadas questões de múltipla escolha nas disciplinas de Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.A recomendação da Universidade é que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, às 8 horas.

São disponibilizadas 2.410 vagas, sendo 1.216 para os campi de Fortaleza (Fátima e Itaperi) e 1.194 para unidades do interior, nas cidades de Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá. Ao todo, há 20.219 pessoas inscritas.

Os locais de prova podem ser conferidos pelo site da Uece. Veja aqui como acessar o Cartão de Informação do candidato, que informa onde será realizada a seleção. Além dos campi da Universidade na Capital e no interior, escolas das redes pública e particular também aplicarão o exame.

Protocolos sanitários para o Vestibular da Uece

Atendendo ao decreto estadual com medidas de combate à Covid-19, os protocolos sanitários devem ser seguidos pelos candidatos que realizarão as provas. É necessário usar máscara para acesso aos locais de prova, e só será permitida a entrada portando, também, uma máscara reserva, que deve estar guardada em embalagem transparente.

Durante todo o período de realização das provas, o candidato deve permanecer usando máscara. Ela deve cobrir corretamente nariz e boca, e só pode ser retirada para os procedimentos de identificação ou consumo de água, suco e similares. O não atendimento às normas implica na desclassificação do candidato.

