Governo lança programa com meta de suprir 90% das demandas de Saúde na região do paciente

O lançamento do Programa Cuidar Melhor da Saúde acontece nesta quinta-feira, 11

O governador Camilo Santana (PT) assinou nesta quinta-feira, 11, a Lei do Programa Cuidar Melhor da Saúde. Uma das metas apresentadas é a de que 90% das demandas de saúde de uma regional, no Ceará, sejam atendida na próprio região, evitando o deslocando dos pacientes para o tratamento.

"Por regime de colaboração técnica e financeira entre o estado do Ceará e os municípios. Essa lei é uma pactuação constituídas com os municípios cearenses. Esse pacto envolve uma série de métricas e indicias com um único objetivo de construir melhorias de acesso ao Sistema Único de Saúde", informou Camilo.

Confira as metas do Governo do Estado:

Valorização da saúde e do Sistema Único de Saúde como política de Estado;

Incentivos financeiros aos municípios para a melhoria dos resultados em saúde;

Indicadores de saúde pautados nas necessidades das pessoas;

Atuação do Estado e dos municípios de forma coordenada e regionalizada;

Cultura de monitoramento, avaliação e transparência nos resultados.

Conforme o governador, a lei também pretende garantir repasse de premiação anual aos municípios com as práticas mais inovadoras e com os melhores resultados nas áreas estabelecidas como prioridade.

*Mais informações em instantes.

