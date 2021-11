Rodovias federais do Ceará recebem operação para feriadão; veja horários de redução de fluxo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai iniciar às 00h desta sexta-feira, 12, a ''Operação Proclamação da República 2021'', intensificando ações de fiscalização nas rodovias federais do Ceará. A operação vai acontecer durante os próximos quatro dias e terminará às 23h59min da próxima segunda-feira, 15. Na operação, também haverá ações educativas sobre o trânsito aos motoristas e passageiros.

Segundo a PRF, na operação, os motoristas serão orientados quanto à importância de serem prudentes na condução de seus veículos. O objetivo é prevenir e reduzir a gravidade de acidentes durante, principalmente, o feriado prolongado, onde haverá maior movimentação nas rodovias do Estado.

No planejamento da operação do feriado, foram levados em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes. Entre eles, estão ultrapassagens indevidas, condução acima do limite estabelecido de velocidade e demais descumprimentos das normas de segurança.

Além disso, para aumentar a sensação de segurança, as ações de combate ao crime também serão intensificadas com reforço no policiamento ostensivo preventivo.

Restrição de tráfego

Segundo a PRF, haverá restrição de tráfego para alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. O objetivo é aumentar a fluidez do trânsito e segurança dos condutores e passageiros. Para isso, os veículos não poderão trafegar nos seguintes dias e horários estabelecidos pela PRF:

Sexta-feira - (12/11)

Horário: 16h às 22h

Horário: 16h às 22h Sábado - (13/11)

Horário: 6h às 12h

Horário: 6h às 12h Segunda-feira - (15/11)

Horário: 16h às 22h

Confira dicas para uma viagem segura

- Descanse bem antes de assumir a direção do veículo. O sono pode ser tão prejudicial quanto o consumo de bebida alcoólica;

- Verifique se a sua documentação e a do veículo estão em dia;

- Respeite os limites de velocidade e evite recuperar o tempo perdido ao sair de congestionamentos;

- Só ultrapasse com segurança e em locais permitidos pela sinalização;

- Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo telefone 191.

