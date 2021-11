Governo anuncia investimento de R$ 180 milhões para a cultura

O governador Camilo Santana autorizou nesta quarta-feira, 10, uma série de investimentos globais e entregas para a Cultura cearense até o final de 2022. Serão investidos R$ 180 milhões em políticas de fomento e dinamização da rede pública de 23 equipamentos culturais. O anúncio foi feito por meio de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo.

A atuação do programa foi dividida em cinco eixos: Ceará das Artes; Ceará Filmes; Ceará da cidadania e diversidade cultural; Ceará dos ciclos de festejos e tradições populares de 2022 e Mecenato estadual. O conjunto de editais do Ceará das Artes contemplará artistas, grupos e coletivos. Todos os editais da Secult terão cotas raciais e outros critérios de reserva de vagas.

De acordo com o titular da Secult, Fabiano Piúna, o planejamento tem frentes importantes para o fomento às artes. A previsão é de um investimento total de R$ 32 milhões aos editais, incluindo o Ceará das Artes, e a criação da Ceará Filmes, previsto para 2022; e o Ceará da Cidadania e Diversidade Cultural.

Já a institucionalização, concentra a ampliação de todos os equipamentos do Estado, além do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secult, assim como a Reestruturação Organizacional da instituição, e da qualificação de toda rede de cultura do Estado, com a ampliação dos Mestres da Cultura e do Programa Escolas da Cultura, além da nova sede da Secult.

O governador Camilo Santana afirmou o compromisso de seu governo com a cultura e ressaltou o quanto ela movimenta a economia. "É uma cadeia que gera emprego e renda para um enorme número de pessoas, que sobrevivem e vivem da cultura. Somos um Estado que em nenhum momento deixou de aumentar os investimentos na cultura. Fizemos o primeiro concurso da Secult, em 50 anos de instituição. E hoje estamos aqui para dinamizar e garantir oportunidades na área", disse.

Em infraestrutura, o governo anunciou ainda a entrega de novos equipamentos culturais para o Estado, alguns reformados e outros que serão construídos, são eles: o novo Museu da Imagem e do Som (MIS), que está em fase de implantação de equipamentos, a Estação das Artes, que recebeu o investimento de R$ 80 milhões, ambos em Fortaleza. Além do Centro Cultural do Cariri, espaço que será uma espécie de “dragão do mar”, localizado no município do Crato; a Casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim; o Arquivo Público do Ceará e o Museu do Ceará, em Fortaleza; o Teatro de Guaramiranga; a Estação Antônio Diogo, em Redenção e a Estação Ferroviária de Aurora, em homenagem ao artista Aldemir Martins.



