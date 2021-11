Uece promove nova edição da Semana Universitária entre 22 e 26 de novembro

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está promovendo a 26ª edição da Semana Universitária (SU). O evento gratuito acontecerá em formato online, no período de 22 a 26 de novembro, com tema “O Papel da Universidade Pública na Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil em Tempos de Crise”. A programação inclui feira das profissões, palestras, mesas-redondas, minicursos, exposições, painéis, além de sessões orais.

Ao todo, 10 sub-eventos compõem a Semana Universitária 2021: VIII Feira das Profissões; XXV Encontro de Monitoria Acadêmica (Promac); VI Encontro de Estágio Supervisionado; XII Encontro de Iniciação à Docência; III Encontro Residência Pedagógica; I Encontro de Residência em Saúde; V Encontro de Práticas Docentes; XI Encontro de Extensão; X Encontro do Programa de Bolsas de Estudos e Permanência Universitária – PBEPU e V Workshop do Sistema de Bibliotecas da Uece.

A programação principal contará com temas como “Políticas de Internacionalização: Integrando Redes e Ampliando Horizontes”, “Aprendizagens da Docência Universitária na Uece: As Experiências da Monitoria Acadêmica” e “Prática Docente e Estágio Supervisionado: Múltiplos Sentidos e Significados em Tempo de Ensino Remoto”.

A abertura da SU ocorrerá na segunda-feira, 22, a partir das 9h, no canal do YouTube da Instituição. Na conferência de abertura, o docente da UFC, Fernando José Pires de Sousa, abordará o tema geral do evento. O evento será encerrado na sexta-feira, 26, às 9h30min, com conferência realizada pelo ex-reitor da Uece, professor José Jackson Coelho Sampaio, com a palestra: Ó Tempos! Ó Costumes!: reflexões solidárias.

Feira das Profissões

A Feira das Profissões será voltada, principalmente, para que estudantes do Ensino Médio e de cursos pré-vestibular conheçam a instituição. Na oportunidade, os jovens poderão esclarecer dúvidas sobre como funcionam os cursos de graduação de uma universidade e sobre a diversidade profissional, estimulando o interesse pela continuidade dos estudos.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer, virtualmente, detalhes de como funcionam os diversos cursos de graduação oferecidos pela Uece, tomando conhecimento sobre disciplinas, grade curricular de estudos, tempo de duração, estágios e mercado de trabalho. Neste ano, a Feira acontecerá de terça, 23, à sexta-feira, 26, das 14h às 16h.

Serviço:

Semana Universitária (SU) - Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Data: entre 22 a 26 de novembro

Como assistir: canal do YouTube @UeceOficial

Acesse o site da Universidade para ver a programação completa.





