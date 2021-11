Nova diretoria da Funsaúde toma posse sob críticas de perda de autonomia

O governador do Ceará Camilo Santana (PT) nomeou a nova diretoria da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), na última sexta-feira, 5. Os nomeados foram os médicos Manoel Guimarães, diretor-presidente da Funsaúde, e o médico André Luis Coutinho, diretoria de Atenção à Saúde. A ocupação da diretória da Funsaúde por indicação política gerou descontentemente de uma parte dos profissionais de saúde.

Inicialmente, o desenvolvimento da Funsaúde foi visando garantir autonomia de gestão. Em outubro, o governador Camilo Santana enviou um projeto de lei (137/2021) modificando a direção da Fundação, atrelando a gestão à Secretaria de Saúde (Sesa) e ao Governo do Estado. Entidades como o Sindicato dos Médicos do Ceará manifestaram preocupação quanto à retirada da autonomia da Funsaúde, que passará a ser atrelada diretamente à gestão da Sesa.

O médico Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos, acredita que a mensagem de modificação é uma perda de autonomia da Funsaúde. "Inicialmente, a lei que regulamentava a Fundação garantia que as posições de direção e decisões fossem ocupadas por técnicos, sem maiores influências políticas. Com essa mensagem, a Funsaúde fica mais submetida à gerência da Sesa e do Governo do Estado, fazendo com que as decisões sejam tomadas por questões políticas", comenta o presidente do sindicato.

A entidade reitera o posicionamento do o ex-secretário da Saúde do Ceará, o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues (Cabeto), nesta situação. Cabeto relatou ao O POVO, que o projeto de lei que alterou a Funsaúde foi um erro claro e um retrocesso. “Acho que houve um erro claro na votação desse processo. Entender que a Fundação tem que ir para dentro da Secretaria da Saúde e voltar o clientelismo, não deixar critérios técnicos, um conselho mais independente, isso é um erro”, afirmou Cabeto.

Instituída em setembro de 2020, a Funsaúde tem como competência prestar serviços de saúde à população nos termos e condições em que for contratada pelo poder público. A instituição foi criada, segundo o Governo do Estado, com a intenção de ampliar a oferta de atendimento em consonância com uma melhor qualidade.



Segundo o titular da Sesa, Marcos Gadelha, a Fundação tem como objetivos principais a ampliação e qualificação do atendimento em saúde pública no Estado. “A pandemia mostrou a necessidade de um serviço estruturado para que o cidadão cearense consiga ser atendido como merece. A valorização do trabalhador será um diferencial. A Funsaúde vai garantir que o Ceará siga avançando e melhorando seus indicadores na Saúde”, disse o secretário.

Sobre Manoel Pedro

Médico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1998, fez residência em Clínica Médica no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC). É especialista em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). Atua como médico intensivista do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC); foi preceptor de Clínica Médica no HGCC, de Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e é professor no Centro Universitário Christus. Ocupou a Direção Técnica do HGCC. Atualmente, é diretor-presidente da Funsaúde.

Sobre André Macêdo

Médico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2003. Preceptor da residência de clínica médica do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), onde atua também como chefe e staff da Unidade de Terapia Intensiva. Professor do Centro Universitário Christus. Preceptor do internato e da residência de clínica médica da Santa Casa de Misericórdia. Atualmente, é diretor de Atenção à Saúde da Funsaúde.

