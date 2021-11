Vestibular Uece 2022.1: data da prova, horário, local e tudo sobre a prova

A principal forma de ingresso na Universidade Estadual do Ceará (Uece) é o vestibular, aplicado anualmente. A próxima admissão de novos alunos, em 2022, será definida a partir de vestibular aplicado ainda neste ano. São 1.216 vagas para os campi de Fortaleza e 1.194 para o interior do Estado.



A poucos dias para a aplicação do Vestibular Uece 2022, é necessário que os participantes comecem a buscar informações sobre as datas, horários e locais de prova. O POVO preparou um conteúdo esclarecendo algumas dúvidas frequentes sobre a prova:

Vestibular Uece 2022: data e horário de aplicação da prova

Primeira fase

Este ano, a primeira fase do vestibular da Uece será aplicada no feriado da Proclamação da República, segunda-feira, 15 de novembro (15/11), das 9 às 13 horas. O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia. Candidatos aos cursos de Música realizaram prova escrita no último dia 5 de novembro e prova oral hoje, 10 de novembro. Os testes orais começaram às 8h30min (horário de Brasília).

Inicialmente, a prova da primeira fase estava agendada para o dia 7 de novembro. Conforme comunicado da Comissão Executiva de Vestibular (CEV) da Uece, foi considerado que nesta data está prevista a realização de provas de outros concursos, além do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), no dia 14, e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 21 e 28, todos no mês de novembro.

Segunda fase

A segunda fase do vestibular, de conhecimentos específicos, acontece no domingo, 5 de dezembro, e na segunda-feira, 6 de dezembro. Nos dois dias, os exames acontecerão entre às 9 e 13 horas (horário de Brasília). Da mesma forma que acontece na primeira fase, o gabarito preliminar de cada dia da segunda fase será divulgado logo após o fim da aplicação das provas.

Vestibular Uece 2022: local da prova

A informação sobre o local de prova da primeira fase será divulgada nesta sexta-feira, 12 de novembro, através de um documento chamado Cartão de Informação do Candidato. Já para a segunda fase, os locais serão informados na quinta-feira, 2, e no domingo, 5, para cada um dos dois dias.

O acesso ao Cartão de Informação do Candidato fica disponível na parte do site da Uece dedicada ao processo seletivo, que é atualizada a cada nova movimentação pertinente ao vestibular.

