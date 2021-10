Concurso Funsaúde: candidatos do segundo dia dizem que prova foi fácil

14:03 | Out. 24, 2021

Período da manhã teve provas de nível médio, nas áreas assistencial e administrativa; concurso da Funsaúde segue neste domingo, 24, no turno da tarde, para cargos assistenciais de nível superior

O segundo dia de provas do concurso para a Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde) acontece neste domingo, 24. Pela manhã, foi realizada a seleção para candidatos de nível médio, com cargos nas áreas assistencial e administrativa.

São 363 locais de prova no Estado, nas cidades de Caucaia, Eusébio, Maracanaú e Maranguape, além de Fortaleza. O POVO acompanhou a saída dos candidatos em um dos pontos de seleção na Capital.

A prova teve início às 8h30min, com duração até meio-dia. A maioria dos candidatos saiu após as 11 horas, prazo mínimo para poder deixar a sala com o caderno de questões.

O certame foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). São 5.581 vagas para a área assistencial, com 99.894 pessoas inscritas, além de 419 cargos na parte administrativa (57.011 inscrições).

A reportagem apurou que não houve candidatos atrasados para o início da prova. Os portões foram fechados às 8h15min sem complicações.

Maria Edinilsa, que fez a seleção para assistente administrativo, disse que não estudou tanto quanto gostaria, mas achou o nível das questões fácil para quem teve o preparo adequado. Como dica a quem faz seleção para cargos públicos, ela diz que "o segredo é não parar".

O maior fluxo de candidatos deixando o local de prova foi por volta do horário limite, às 12 horas. Algumas vans fretadas buscavam pessoas que concluíram a seleção, outras desembarcavam quem faria o exame à tarde. Na parte externa da escola visitada pela reportagem, uma fila de pessoas aguardando veículos se formava conforme os postulantes terminavam a avaliação.

Foi nesta fila que Valdirene Santos e Luciene Batista comparavam respostas. Quando questionadas, elas afirmaram também achar que a dificuldade das perguntas estava menor que o habitual, segundo elas, "em comparação a outras provas da FGV".

Ambas estudaram em casa para a seleção, também buscando vagas de assistente administrativo, e não fizeram cursos. Valdirene teve três meses de preparação prévia, enquanto Luciene dedicou um pouco mais de tempo, com cinco meses de estudo.

No turno da tarde, haverá a última prova do concurso da Funsaúde. A seleção, para cargos de nível superior na área assistencial, começa às 15 horas, com portões fechando às 14h45min.

