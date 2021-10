Candidatos demonstram confiança durante o primeiro dia de avaliações do concurso Funsaúde

As provas do concurso estão sendo aplicadas durante este fim de semana em cinco cidades do Estado

Na tarde deste sábado, 23, candidatos do concurso Funsaúde, de nível superior, nas áreas Médica e Administrativa, participaram do primeiro dia de avaliação do certame, que ocorre durante este fim de semana. Ainda neste domingo, 24, serão ministrados outros exames para as áreas Assistencial e Administrativa, de nível médio, e área Assistencial, de nível superior. O gabarito preliminar sairá no dia 26 de outubro.

O Jornal O Povo acompanhou a movimentação externa dos candidatos em um dos 363 locais em que a prova está sendo realizada no Estado, que estão espalhados entre cinco cidades: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Maranguape.

Nos arredores da Faculdade Católica de Fortaleza, um dos locais de prova do concurso, localizado na Praia de Iracema, a movimentação de veículos esteve bastante intensa na rua Tenente Benévolo, por volta das 13h30, uma hora e trinta minutos antes do horário de início do exame (15h).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A grande movimentação no local se deu devido ao pedido publicado em edital, no qual era recomendado que os candidatos chegassem com uma hora e meia de antecedência.

A mesma recomendação vale para os candidatos que ainda participarão do concurso neste domingo, 24, que, diferente do sábado, também terá avaliações realizadas durante o turno da manhã.

Os portões dos locais de aplicação serão fechados às 8h15 para as provas que ocorrerão às 8h30 e fechados às 14h45 para as provas marcadas para 15h.

Quem chegou cedo ao local de prova neste sábado, 23, se deparou com um forte calor e com uma pequena fila de candidatos que buscavam ter acesso ao local de prova. Enquanto esperava o momento de adentrar o local, Sérgio Andrade, 35, demonstrava tranquilidade e relatou como se organizou até o momento da prova.

LEIA TAMBÉM| 'Será uma das maiores unidades de saúde do Nordeste', diz Camilo sobre Hospital Universitário



"A preparação vem de uma vida toda, desde a faculdade até as duas residências, que é o meu caso, sempre com um estudo contínuo, e, quando chega o momento, você vai. Teoricamente, você está preparado e agora é chutar pro gol", relata

Sérgio está em busca de uma das vagas ofertadas para endocrinologistas e comenta que a sua tranquilidade se deve ao período dedicado à sua preparação.

"Sempre tive esse estudo contínuo, diariamente você vai lendo e resolvendo alguma questão até que chegue o momento de ter uma prova de um concurso assim, e você já está com uma base interessante", explica.

Luana Braga, 30, foi mais uma candidata que chegou com antecedência ao local de prova e aguardou alguns minutos na fila, que estava formada próxima ao prédio onde os exames estão sendo aplicados. Apesar de ansiosa, conseguia manter a serenidade e a confiança na aprovação.

"Me sinto preparada, estou ansiosa, mas temos condições de conseguirmos a aprovação, se Deus quiser, é o que eu mais quero agora", relatou.

Ela era mais uma que buscava uma das vagas ofertadas para endocrinologistas. Luana conta que durante a preparação teve que conciliar os estudos com outros afazeres.

"Eu tive que me dividir, porque eu faço residência, entre trabalho e as atividades da residência, sobravam algumas horas por dia para tentar me dedicar ao longo da semana. Não consegui fazer um plano integral, mas estava tentando estudar e revisar algumas coisas", explica.

Entre os mais de 164 mil inscritos no certame, há quem não conseguiu se preparar como gostaria, mas que, mesmo assim, não desperdiçou a oportunidade de fazer a prova.

LEIA TAMBÉM| Gás de cozinha no Ceará chega a R$ 115 após um mês de altas consecutivas



"O meu caso foi meio de última hora, foi até uma decisão difícil se eu iria participar, não estava nos meus planos fazer a prova. Eu trabalho em tempo integral. A expectativa é boa, apesar de não ter me preparado", destacou Jadson Melo, 36, alegando seu desejo de conseguir uma vaga no sistema público.

Ao todo, foram homologadas 57.011 inscrições para a área administrativa, 99.894 para a área assistencial e outras 7.560 para a área médica. Ao O POVO, a instituição confirmou um total de 37% de ausentes para o primeiro dia de exames.

O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e conta com mais de 6 mil vagas para cargos de assistência à saúde e administrativos. O certame possui vagas para candidatos de níveis médio e superior.

Das vagas disponíveis, 5.581 são para a área assistencial e 419 para a área administrativa (25% para cotas). Os selecionados serão divididos entre os hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), o Serviço de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

No primeiro dia de avaliações, não houve registro de candidatos atrasados no local de prova visitado pelo O Povo. O portão de acesso ao local de prova foi fechado pontualmente às 14h45, como publicado no edital.

LEIA TAMBÉM| Hard Rock Hotel Fortaleza utiliza mesmo recurso de engenharia usado no Pentágono



Tags