Acidente de ônibus em Tianguá: 12 pessoas continuam hospitalizadas

Um total de 12 pessoas continuam internadas após o tombamento de um ônibus no quilômetro 301 da BR - 222, no município de Tianguá, no Ceará. Destas, cinco estão na unidade local do hospital São Camilo e sete na Santa Casa de Sobral. As informações do acidente que deixou duas mulheres mortas e outros 46 feridos foram atualizadas na noite dessa sexta-feira, 22, pela Prefeitura da cidade.

O veículo que tombou na sexta transportava passageiros do Maranhão até Fortaleza, onde iriam realizar a prova de concurso público da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará), que acontece neste fim de semana.

Na madrugada deste sábado, 23, a secretaria de Saúde de Barra do Corda, município no interior do Maranhão, foi à Tianguá para buscar 14 envolvidos no acidente que já haviam recebido alta e podiam retornar para as suas respectivas cidades.



Conforme foi informado em entrevista ao O POVO, a secretaria do Trabalho e Ação Social de Tianguá está oferecendo suporte às vítimas. Desta forma, algumas pessoas continuam alojadas na cidade, como quatro passageiros oriundos de Presidente Dutra que estão acomodados em pousada na cidade cearense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento foi causado por uma falha mecânica. O ônibus já havia sido autuado há um mês por apresentar má condição de conservação e deve passar por ajustes.



