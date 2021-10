Fundação Demócrito Rocha e Seduc realizam aulões preparatórios para o Enem

Através do Enem MIX, parceria da Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), aulões-shows de redação e motivação foram realizados na última semana nos municípios de Itapajé, Itapipoca e Camocim. O intuito é viabilizar o ensino para regiões cearenses tidas com vulnerabilidades sociais para os alunos da rede pública de ensino a menos de um mês para a prova do Enem 2021.

Um total de três aulões aconteceram nos últimos dias 20, 21 e 22 de outubro nos três municípios cearenses pertencentes às Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Crede) 2 - em Itapajé e Itapipoca - e 4 - no município de Camocim. Mais de 900 alunos da 3º série do Ensino Médio estiveram presentes nos três eventos, reunindo diversas escolas das regiões, como:

EEEP Adriano Nobre (Itapajé)

EEM Joaquim Magalhães (Itapipoca)

e EEM Monsenhor José Augusto da Silva (Camocim)

Dentre os docentes presentes, estiveram Dyego Feitosa (motivação), Fernando Sousa, Márcio Rogério e Dionísio (redação). Além dos professores e alunos, coordenadores e técnicos da Crede 2, Lucas Alvino, e Crede 4, Elvira Fernandes Veras também presenciaram a programação, acompanhados dos técnicos da Seduc, diretores e professores das escolas e do representante da FDR e coordenador do projeto Enem MIX, Raymundo Netto.

Para o representante, os aulões realizados neste ano tiveram um toque especial: a celebração de um novo tempo que começa a se desenhar. Anteriormente, os eventos presenciais haviam sido cancelados devido a pandemia e substituídos por conteúdos online, como simulados e cursos. Também foram disponibilizados conteúdos através do Canal FDR e pela Rádio O POVO/CBN AM 1010. "A esperança e a motivação são as tônicas desses encontros. E não apenas no que se refere ao Exame e/ou ingresso nas universidades, mas se destinam mais à frente, a um consciente despertar de projeto de vida, de superação, de transformação", disse.

Já Alvino, coordenador da Crede 2, entende que o Enem MIX contribui de diversas formas na preparação dos estudantes para a prova e vai além da organização através do conteúdo, mas eleva a saúde física e mental do estudante para o vestibular mais importante do Brasil. "Os aulões têm um efeito sobre o emocional dos estudantes capaz de reacender o desejo de alcançar seus objetivos e planos para a vida. Desta feita, considero de grande relevância esse projeto e desejo que ele possa continuar oferecendo essas contribuições", comemorou.

Enem MIX: confira a programação até final de outubro

De segundas às sextas-feiras até o fim do mês de outubro, outras iniciativas de revisão e conteúdos serão disponibilizadas através do programa Enem MIX, favorecendo alunos que não têm acesso à internet. Veja onde assistir e confira a programação:

Canal FDR (48.1 – sinal aberto | 23 Multiplay | 24 Net | 138 Brisanet) continuará transmitindo os programas Superação Enem (13 às 14h) e De Olho no Enem (9 às 10h30);

(13 às 14h) e (9 às 10h30); Rádio O POVO CBN AM 1010 transmitirá o programa Rádio-Escola Enem (9 às 10h30)

