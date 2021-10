Juazeiro do Norte: Demutran realiza simulações para implantação de rotatórias

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) realiza estudo em Juazeiro do Norte para avaliar a substituição de semáforos por rotatórias. Ao todo, cinco cruzamentos do município passarão pela mudança. A medida, segundo o departamento, tem como objetivo dar mais rapidez ao tráfego de forma segura.

Em trabalho conjunto com a Secretaria da Infraestrutura, o Demutran realizou uma visita técnica à cidade de Petrolina, em Pernambuco, para conhecer o sistema de rotatórias que está sendo implantado na cidade. “Nós fomos conhecer a expertise da Autarquia Municipal de Trânsito de lá e trouxemos essa experiência para cá”, disse o diretor do departamento, Edinaldo Moura, em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

Moura explica ainda que, primeiramente, uma simulação está sendo feita e a partir do estudo, será avaliada a possibilidade da instalação das rotatórias. “Quando implantarmos essas rotatórias, um conjunto de sinalização horizontal, vertical, lombadas e faixa de pedestres elevada serão instalados no entorno”, afirma.

Segundo o diretor, os cruzamentos que receberão a mudança são: avenida Pres. Castelo Branco com rua José Marrocos, avenida Pres. Castelo Branco com avenida Ailton Gomes, avenida Pres. Castelo Branco com avenida Manoel Coelho de Alencar, avenida Aderaldo Plácido Castelo com avenida Ailton Gomes.

O estudo está em fase de conclusão do estudo e a instalação das rotatórias acontecerá em breve, segundo Moura. Ele afirma ainda que a primeira intervenção será realizada na avenida Ailton Gomes, próximo ao parque ecológico. “Durante a implantação, será feito um trabalho educativo de médio a longo prazo. Quando estiver tudo bem sinalizado, todos acostumados com essa novidade, nós vamos para outros pontos da cidade”, explica.

