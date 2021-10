Praia do Icaraí será a primeira de Caucaia contemplada com espigões

Parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Governo do Estado do Ceará deverá requalificar orla no município, que sofre com o avanço do mar

A região do Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, deverá ser o primeiro ponto do município a receber três dos 11 espigões prometidos pela Prefeitura de Caucaia, em parceria com o Governo do Estado. O evento que marcou o anúncio de investimentos para a proteção e restauração costeira no litoral do município ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22.

Emocionado, o prefeito Vitor Valim (Pros) esteve acompanhado do governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT), que se comprometeram a dar continuidade ao andamento das obras.

Governador Camilo Santana e o Prefeito de Caucaia, Vitor Valim, participaram do lançamento do projeto (Foto: (Thais Mesquita/OPOVO))



Inicialmente, o Governo do Ceará liberou R$ 40 milhões de reais para a primeira etapa das obras, que se somam a outros R$ 4,32 milhões, investidos pela Prefeitura de Caucaia. A etapa inicial do projeto visa a construção dos três primeiros espigões, na região do Icaraí. Para a conclusão da obra, que contempla outros nove espigões ao município, será necessário um investimento total de R$ 174 milhões.

O secretário Municipal de Infraestrutura de Caucaia, André Daher, explica que a obra possui um cronograma de 12 meses para execução. Entretanto, inicialmente, ainda haverá um processo licitatório e uma etapa destinada aos projetos executivos.

"A primeira etapa tem um cronograma de 12 meses de execução. É uma obra offshore, dentro do mar. Vamos incluir, também, nessa contratação os projetos executivos. Teremos uma etapa inicial de projetos executivos e em seguida, os 12 meses de execução", explica o titular da pasta.

Daher conta que o trecho de praia na avenida Litorânea, no Icaraí, faz parte de um planejamento emergencial dentro do projeto e, por isso, a região terá prioridade.

"Temos uma etapa emergencial, que é exatamente aqui, nesta parte da Avenida Litorânea. Aqui, serão construídos, já com essa verba liberada hoje, os três primeiros espigões. Isso garantirá a segurança dessa parte, que é a mais afetada do litoral".

Durante os últimos anos, o avanço do mar na região do Icaraí tem afastado turistas e amedrontado moradores e comerciantes da região, que viram parte das construções do litoral sofrerem com o risco de desabamento devido à força do avanço do mar.

Pedras foram colocadas ao longo da orla do Icaraí para conter o mar (Foto: (Thais Mesquita/OPOVO))



No início do ano, a Prefeitura de Caucaia, de forma paliativa, instalou grandes rochas neste trecho da orla, para evitar uma degradação ainda maior. Com a parceria para o início das obras bem encaminhada, o secretário sonha em ver o Icaraí retomando o espaço que já ocupou um dia.

"O mercado começou a aquecer novamente com a proteção colocada pelo prefeito, o turismo vem voltando com as liberações das restrições da pandemia. Com as obras, a tendência é aquecer muito mais. O Icaraí retomará aquela visitação das melhores épocas desse litoral", completa.

Celebração da Parceria

O governador Camilo Santana destaca o potencial de crescimento do município de Caucaia, e se comprometeu a dar continuidade na obra durante o seu mandato.

"Caucaia tem um potencial muito forte turístico, os melhores ventos do mundo estão aqui no Ceará e aqui no Cumbuco. O problema ambiental já vem de algum tempo e o Valim reivindicou pela importância disso para a Cidade", afirma o governador.

Já Valim ressalta que possui metas ambiciosas para o município, como a de colocar Caucaia entre um dos melhores destinos turísticos do País.

"Infelizmente, o avanço do mar vem degradando toda essa região e o potencial turístico de Caucaia é infinito. Nós queremos colocar Caucaia como um dos melhores destinos turísticos do Brasil", finaliza.

