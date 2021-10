Caucaia: Sindicato dos Médicos do Ceará aciona MPCE por salários atrasados

O Sindicato dos Médicos do Ceará (SindMedCe) decidiu oficiar o Ministério Público do Estado (MPCE) acerca da forma de contratação em Caucaia, além de oficiar o município para aumentar o valor de pagamento dos plantões dos profissionais. Durante Assembleia Geral Extraordinária, na última segunda-feira, 11, com os médicos que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caucaia, a categoria deliberou sobre possível paralisação das atividades e outros assuntos.

O presidente do Sindicato, o médico Leonardo Alcântara, explica que a convocação ocorreu devido aos recorrentes atrasos de pagamento dos profissionais que atuam nas UPAS de Caucaia e levantou-se a possibilidade de paralisação. “Para ocorrer uma greve ou paralisação, precisa esgotar todas as vias de negociações administrativas e seguir um processo legal devidamente conduzido pelo Sindicato para evitar qualquer prejuízo aos profissionais”, explica.

Um dos médicos presentes na assembleia relatou que, no dia 5 de outubro, havia uma lista de profissionais dispostos a paralisar as atividades devido ao atraso salarial de dois meses, mas no dia seguinte o MPCE recomendou o pagamento. No entanto, segundo o médico, esse pagamento foi referente ao mês de agosto, efetuado no dia 8 de outubro, permanecendo atrasado o salário de setembro.

De acordo com informações do Departamento Jurídico do Sindicato dos Médicos, o pagamento referente ao mês de setembro ainda não foi efetuado e será feito diretamente pela Fundação Leandro Bezerra. O setor está aguardando a cooperativa informar os valores devidos que serão pagos.

O presidente do Sindicato destaca que a forma de contratação no município de Caucaia é muito precária e que os profissionais ficam sem ter a quem cobrar efetivamente. “É muito prejudicial aos profissionais, inclusive quanto à manutenção do contrato com a Fundação, que vem apresentando muitos problemas quanto à execução dos contratos de gestão”, afirma Alcântara.

Ainda na assembleia, uma médica solicitou que o Sindicato pleiteasse um aumento do valor de pagamento dos plantões, que permanece o mesmo há três anos e é o menor em comparação aos demais municípios da região. Além de oficiar o Ministério Público, o Sindicato vai encaminhar ofício ao município de Caucaia referente aos pagamentos de plantões da categoria.

