Projeto do novo aterro sanitário de Aquiraz é aprovado em conselho

Em uma Reunião Extraordinária que aconteceu nessa quinta-feira, 21, foram explicadas as características e a metodologia do Estudo de Impacto Ambiental

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) se reuniu no início da tarde dessa quinta-feira, 21, na 65ª Reunião Extraordinária, e aprovou os estudos ambientais acerca do projeto de implantação do novo aterro sanitário de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Durante a reunião, o colegiado assistiu a uma apresentação da consultoria ambiental responsável pelo projeto, que aconteceu antes da votação. Foram explicadas as características e a metodologia do Estudo de Impacto Ambiental, além do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima).

De acordo com o estudo, foi levado em conta uma demanda média de disposição de resíduos de 800 toneladas diárias. Assim, os materiais serão expostos em uma área de aproximadamente 342.550m², a partir da escavação a ser executada, levando a uma capacidade total de disposição de aproximadamente 11.480.000 toneladas de resíduos, ou seja, 39 anos de vida útil.

O momento foi presidido pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, contando também com a participação do superintendente da Semace e secretário-executivo do Conselho, Carlos Alberto Mendes. O EIA-Rima do projeto está disponível no site da Semace, nas abas de Serviço/Licenciamento Ambiental/EIA-RIMA.

Destino final de resíduos

O objetivo principal da implantação do aterro é de atender a demanda de destinação final de resíduos sólidos urbanos ou não perigosos, CLASSE II (NBR-10004), gerados em Aquiraz, Eusébio e municípios próximos. Assim, possíveis danos ambientais causados pela destinação inadequada destes resíduos são evitados, conforme a apresentação.

A área total do projeto é de 163,25 hectares, sendo utilizado o equivalente a 34,25 hectares para a implantação do aterro. Ainda, a área destinada para a construção está localizada em Aquiraz, a 16 quilômetros da cidade e a 38 quilômetros de Fortaleza. O empreendimento é de interesse da empresa Marquise Ambiental.



