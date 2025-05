Sobe para quatro o número de cearenses mortos em acidente em Minas Gerais

VAN envolvida no acidente tinha como destino o Ceará / Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

PCMG conclui identificação de vítimas de acidente em Grão Mogol Durante coletiva de imprensa nessa quarta-feira, 14, o chefe do 11º Departamento, delegado-geral Jurandir César, informou que foi instaurado inquérito policial na Delegacia em Grão Mogol para apurar as causas e circunstâncias do acidente. A investigação contará com laudos periciais, oitivas de sobreviventes e outras diligências, objetivando a responsabilização dos envolvidos. As informações preliminares apontam que a van transportava 21 pessoas quando foi atingida por uma carreta que invadiu a contramão. Com o impacto, o veículo menor foi arrastado até a margem da rodovia. Entre as vítimas estão oito adultos e uma criança. Outros ocupantes foram socorridos a unidades de saúde da região. Identificação e perícia de vítimas de acidente em Grão Mogol A médica-legista Aline Brito, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) da PCMG, informou que todas as vítimas foram formalmente identificadas. Segundo ela, a ausência de corpos carbonizados permitiu maior agilidade nos procedimentos de papiloscopia e exames complementares.