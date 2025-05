Casos de gravidez na adolescência caem 45% no Ceará em 10 anos

De 2013 a 2023, houve redução de 45,3% no total de mães com até 15 anos no Ceará. As estatísticas são do Registro Civil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

O número geral de nascimentos também sofreu redução, de 13,1%. Em 2013, 129.887 crianças nasceram no Estado. Já em 2023, foram 112.845.