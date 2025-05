Fortaleza terá ações no Dia de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No domingo, 18, a partir das 15 horas, na Praia de Iracema, haverá atividades recreativas como: jogos, pintura de rosto, grafite e a Kombi da Alegria, e contará ainda com programações culturais, incluindo crianças na percussão com o Batuquerê, Grupo Baquetas do Jangu, oficina de passinho (reggae). O Encerramento será por parte da cantora Luíza Nobel.

As ações são realizadas em parceria pelo Fórum Permanente das Organizações Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA Ceará), Governo do Estado e outras instituições.

Atividades alusivas serão realizada durante todo o mês de maio, em pontos de grande circulação de Fortaleza, como: terminais de ônibus, Cucas, escolas, postos de saúde, Conselhos Tutelares, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), e outros espaços.