Imigração japonesa no Ceará completa 65 anos de história

Em 1960, nove famílias japonesas chegaram em Guaiúba, após viagem a bordo do navio Santos Maru / Crédito: Arquivo/Rafael Rosário Nogueira

Se os primeiros imigrantes japoneses chegaram oficialmente ao Brasil em 1908, quando o navio Kasato Maru atracou no porto de Santos, a relação nipônica com o estado do Ceará foi estabelecida meio século depois, em 1960. O ano marcou a chegada de nove famílias japonesas em Guaiúba, a 39,2 km de Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Como seus predecessores, o grupo também enfrentou uma viagem marítima, a bordo do Santos Maru. De acordo com relato na edição impressa do O POVO em maio de 1960, o percurso “durou mais de um mês”, antes de serem transportados para o local onde passariam a residir.

O novo lar dos colonos japoneses, o Núcleo Colonial Pio XII, conhecido também por Distrito São Jerônimo, é retratado pelo historiador Rafael Rosário Nogueira como "pioneiro em reforma agrária no estado". O espaço foi responsável pela introdução de novas técnicas agrícolas, "contribuindo para a diversificação da produção e influenciando a cultura alimentar local". Nogueira destaca que muitos alimentos difundidos acabaram recebendo um "sobrenome" japonês (melão japonês e pepino japonês, por exemplo). "A presença japonesa ajudou no desenvolvimento rural da região e deixou um legado de trabalho, disciplina, integração cultural e novos hábitos alimentares", completa. 65 anos da imigração japonesa no Ceará: "Sorridentes e demonstrando grande cansaço" O processo de imigração japonesa para Guaiúba se encaixava ainda no Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek, com a criação de núcleos coloniais no Nordeste brasileiro que precisavam de mão de obra qualificada.

No território cearense, O POVO descreveu os recém-chegados como “sorridentes”, embora as famílias demonstrassem “grande cansaço” pela viagem e apresentassem “bagagem numerosa e filhos de todos os tamanhos”. “Todos eles mostravam-se satisfeitos com o primeiro contato que tiveram com a terra, fazendo questão de salientar a qualidade ‘roxa’ do solo de Guaiúba”, diz publicação no impresso de 18 de maio de 1960. Publicação no impresso do O POVO em 18 de maio de 1960 Crédito: O POVO DOC