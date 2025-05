Incêndio atinge prédio residencial em Fortaleza

Um incêndio atingiu o sétimo andar de um prédio residencial no bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 15, por volta das 19 horas. A ocorrência foi debelada, sem deixar feridos, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará permanece no local.

De acordo com a coronel Mônica, do Corpo de Bombeiros, o incêndio não aconteceu dentro de um apartamento, mas no hall do andar. A causa ainda não foi confirmada e os moradores conseguiram se deslocar para fora do condomínio, alguns deles com animais de estimação. Entre si, comentavam que o prédio ficaria sem água e sem gás.