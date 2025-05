Chove em mais de 40 cidades do Ceará; confira previsão do tempo para o fim de semana

Ceará registra chuvas em mais de 40 municípios nesta sexta-feira, 16. Massapê registrou o maior índice, com 98 milímetros (mm). Na imagem, nuvens com pluviosidade no Interior do Estado / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ceará tem 47 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quinta-feira, 15, às 7 horas desta sexta-feira, 16. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | CE entra no último mês da quadra com 47 açudes sangrando



Massapê registrou o maior índice, com 98 milímetros (mm). Conforme os dados da Fundação, as demais localidades foram Moraújo (52 mm), Itapajé (49 mm), Amontada (44 mm), Miraíma (35 mm), Maranguape (31, 6 mm), Granja (31 mm), Meruoca (29 mm), Senador Sá (28 mm) e Redenção (24 mm).

Em Fortaleza, as pluviosidades foram registradas pelos postos Caça e Pesca (19, 2 mm) e Defesa Civil (15, 2 mm).

A previsão do tempo para esta sexta indica o aumento da nebulosidade no Estado com chuvas, de intensidade moderada a forte, em todas as macrorregiões, preferencialmente durante os períodos da madrugada, tarde e noite. Os acumulados tendem a ser maiores e a área pluviométrica mais abrangente do que o esperado para essa quinta. Segundo a Funceme, alerta-se "atenção especial" para as regiões Jaguaribana e o Sertão Central e Inhamuns, que podem concentrar os maiores acumulados.