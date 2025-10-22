Capitão Hunter: quem é o youtuber infantil preso suspeito de estupro?Influenciador que produzia conteúdo sobre Pokémon é acusado de exploração sexual de menores. Confira quem é o youtuber brasileiro
O influenciador digital João Paulo Manoel, conhecido nas redes sociais como Capitão Hunter, foi preso em Santo André (SP) por suspeita de estupro de vulnerável e exploração sexual de crianças e adolescentes.
O youtuber de 45 anos ganhou popularidade com vídeos voltados ao público infantil, especialmente sobre a franquia Pokémon. Seu canal no YouTube reunia centenas de milhares de inscritos e somava milhões de visualizações, além de presença ativa em plataformas como TikTok e Instagram.
Capitão Hunter: denúncias e aproximação das vítimas
A prisão foi cumprida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, após denúncias de que o influenciador teria mantido conversas e interações inapropriadas com menores de idade.
Segundo as investigações, João Paulo teria se aproximado de uma menina de 13 anos durante um evento geek, em 2023, e, posteriormente, passado a manter contato com ela pelas redes sociais.
De acordo com relatos das vítimas, o youtuber teria feito videochamadas com conotação sexual e solicitado imagens íntimas em troca de brindes relacionados à temática dos vídeos, como cartas raras e pelúcias de Pokémon.
Capitão Hunter: pedido de prisão por crimes contra crianças
As mensagens trocadas entre o influenciador e as crianças foram reunidas pela polícia e utilizadas como base para o pedido de prisão temporária.
O mandado, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, foi cumprido com o apoio da Polícia Civil de São Paulo. Além da suspeita de estupro de vulnerável, João Paulo é investigado por produção de material pornográfico infantil e aliciamento de menores.
O influenciador foi levado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.
Capitão Hunter: canal do YouTube para o público infantil
Capitão Hunter era uma figura conhecida entre crianças e adolescentes fãs de jogos e colecionáveis. Nos vídeos, ele aparecia com figurinos coloridos, linguagem infantil e uma persona carismática, características que o tornaram presença constante em feiras e eventos voltados ao público jovem.
O youtuber também costumava interagir diretamente com fãs, o que, segundo a investigação, teria facilitado a aproximação com as vítimas.
O caso reacendeu o debate sobre a segurança de crianças no ambiente digital e os riscos do contato direto com influenciadores. Especialistas destacam que, embora as redes sociais sejam espaços de entretenimento, elas também exigem vigilância constante dos responsáveis, especialmente em canais voltados ao público infantil.
Até o momento, a defesa de João Paulo Manoel não se pronunciou sobre as acusações. As plataformas em que o influenciador mantinha perfis, incluindo o YouTube, informaram que analisam o caso e poderão tomar medidas conforme o andamento da investigação.
A prisão do youtuber provocou grande repercussão entre seguidores e pais de crianças que acompanhavam seu conteúdo. Muitos usaram as redes para expressar indignação e preocupação com o alcance de influenciadores sobre o público infantil.
A investigação segue sob sigilo, e a polícia trabalha para identificar se há outras possíveis vítimas. O episódio se soma a uma série de alertas sobre a vulnerabilidade das crianças em ambientes digitais e a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa no conteúdo voltado a esse público.