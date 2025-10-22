Capitão Hunter: quem é o youtuber infantil preso suspeito de estupro?

De acordo com relatos das vítimas, o youtuber teria feito videochamadas com conotação sexual / Crédito: Reprodução/Intagram @capitaohunter

O influenciador digital João Paulo Manoel, conhecido nas redes sociais como Capitão Hunter, foi preso em Santo André (SP) por suspeita de estupro de vulnerável e exploração sexual de crianças e adolescentes. O youtuber de 45 anos ganhou popularidade com vídeos voltados ao público infantil, especialmente sobre a franquia Pokémon. Seu canal no YouTube reunia centenas de milhares de inscritos e somava milhões de visualizações, além de presença ativa em plataformas como TikTok e Instagram.

A prisão foi cumprida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, após denúncias de que o influenciador teria mantido conversas e interações inapropriadas com menores de idade. Segundo as investigações, João Paulo teria se aproximado de uma menina de 13 anos durante um evento geek, em 2023, e, posteriormente, passado a manter contato com ela pelas redes sociais. De acordo com relatos das vítimas, o youtuber teria feito videochamadas com conotação sexual e solicitado imagens íntimas em troca de brindes relacionados à temática dos vídeos, como cartas raras e pelúcias de Pokémon.

Capitão Hunter: pedido de prisão por crimes contra crianças

As mensagens trocadas entre o influenciador e as crianças foram reunidas pela polícia e utilizadas como base para o pedido de prisão temporária. O mandado, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, foi cumprido com o apoio da Polícia Civil de São Paulo. Além da suspeita de estupro de vulnerável, João Paulo é investigado por produção de material pornográfico infantil e aliciamento de menores. O influenciador foi levado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.

Capitão Hunter era uma figura conhecida entre crianças e adolescentes fãs de jogos e colecionáveis. Nos vídeos, ele aparecia com figurinos coloridos, linguagem infantil e uma persona carismática, características que o tornaram presença constante em feiras e eventos voltados ao público jovem. O youtuber também costumava interagir diretamente com fãs, o que, segundo a investigação, teria facilitado a aproximação com as vítimas.