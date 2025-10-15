PF cumpre mandados no Ceará em operação contra abuso sexual infantil

PF cumpre mandados no Ceará em operação contra abuso sexual infantilSegunda fase da Operação Saman investiga suspeito de aliciar crianças e receber imagens ilícitas com a ajuda das próprias mães
A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Acaraú e Paracuru, no litoral oeste do Ceará, nesta quarta-feira, 15, durante a segunda fase da Operação Saman, que apura crimes de armazenamento e compartilhamento de material envolvendo abuso sexual infantojuvenil.
A ação também foi realizada em cidades dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Segundo as investigações, o principal suspeito se aproximava de mulheres em situação de vulnerabilidade social, priorizando aquelas com filhas pequenas, para obter acesso às crianças.
Aliciamento e troca de imagens por dinheiro
De acordo com a PF, as apurações constataram que o investigado utilizava diversas contas virtuais para aliciar menores e induzi-las à produção e envio de imagens com conteúdo sexual.
As investigações também apontam que mães das vítimas teriam facilitado o contato com o suspeito, chegando a enviar fotos das crianças em troca de ajuda financeira.
Alerta aos pais e responsáveis
A Polícia Federal reforça o alerta para que pais e responsáveis orientem e monitorem a rotina digital das crianças e adolescentes, especialmente o uso de redes sociais, jogos e aplicativos de mensagens.
A instituição destaca que a prevenção é a principal ferramenta de proteção, e que o diálogo aberto sobre os riscos do ambiente virtual pode evitar situações de abuso.
Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ser essencial para identificar sinais de risco. A PF também orienta que os responsáveis ensinem os jovens a relatar contatos inadequados e buscar ajuda imediatamente.