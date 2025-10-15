Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF cumpre mandados no Ceará em operação contra abuso sexual infantil

PF cumpre mandados no Ceará em operação contra abuso sexual infantil

Segunda fase da Operação Saman investiga suspeito de aliciar crianças e receber imagens ilícitas com a ajuda das próprias mães
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Acaraú e Paracuru, no litoral oeste do Ceará, nesta quarta-feira, 15, durante a segunda fase da Operação Saman, que apura crimes de armazenamento e compartilhamento de material envolvendo abuso sexual infantojuvenil.

A ação também foi realizada em cidades dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Segundo as investigações, o principal suspeito se aproximava de mulheres em situação de vulnerabilidade social, priorizando aquelas com filhas pequenas, para obter acesso às crianças.

Aliciamento e troca de imagens por dinheiro

De acordo com a PF, as apurações constataram que o investigado utilizava diversas contas virtuais para aliciar menores e induzi-las à produção e envio de imagens com conteúdo sexual.

As investigações também apontam que mães das vítimas teriam facilitado o contato com o suspeito, chegando a enviar fotos das crianças em troca de ajuda financeira.

Alerta aos pais e responsáveis

A Polícia Federal reforça o alerta para que pais e responsáveis orientem e monitorem a rotina digital das crianças e adolescentes, especialmente o uso de redes sociais, jogos e aplicativos de mensagens.

A instituição destaca que a prevenção é a principal ferramenta de proteção, e que o diálogo aberto sobre os riscos do ambiente virtual pode evitar situações de abuso.

Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ser essencial para identificar sinais de risco. A PF também orienta que os responsáveis ensinem os jovens a relatar contatos inadequados e buscar ajuda imediatamente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar