PF cumpre mandados no Ceará em operação contra abuso sexual infantil

PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantil. / Crédito: Reprodução/PFCE

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Acaraú e Paracuru, no litoral oeste do Ceará, nesta quarta-feira, 15, durante a segunda fase da Operação Saman, que apura crimes de armazenamento e compartilhamento de material envolvendo abuso sexual infantojuvenil. A ação também foi realizada em cidades dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Segundo as investigações, o principal suspeito se aproximava de mulheres em situação de vulnerabilidade social, priorizando aquelas com filhas pequenas, para obter acesso às crianças.

Aliciamento e troca de imagens por dinheiro De acordo com a PF, as apurações constataram que o investigado utilizava diversas contas virtuais para aliciar menores e induzi-las à produção e envio de imagens com conteúdo sexual. As investigações também apontam que mães das vítimas teriam facilitado o contato com o suspeito, chegando a enviar fotos das crianças em troca de ajuda financeira. Alerta aos pais e responsáveis A Polícia Federal reforça o alerta para que pais e responsáveis orientem e monitorem a rotina digital das crianças e adolescentes, especialmente o uso de redes sociais, jogos e aplicativos de mensagens. A instituição destaca que a prevenção é a principal ferramenta de proteção, e que o diálogo aberto sobre os riscos do ambiente virtual pode evitar situações de abuso.