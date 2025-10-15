"Teraleak": tudo sobre o vazamento na Nintendo e Pokemon

"Teraleak": tudo sobre o vazamento na Nintendo e PokemonEntenda o que foi o Teraleak, o megavazamento que revelou segredos de Pokémon Legends: Z-A, planos futuros da franquia e projetos inéditos da Nintendo
Há pouco mais de um ano, um usuário anônimo causou um dos maiores escândalos da história dos videogames ao divulgar, via Discord, uma série de documentos internos da Nintendo e da Game Freak.
O material, batizado de “Teraleak”, trouxe detalhes sobre projetos em desenvolvimento, mecânicas inéditas e até o futuro da franquia Pokémon para o Nintendo Switch 2.
Mesmo após a tentativa de contenção jurídica por parte da Nintendo, o vazamento voltou a circular recentemente.
As novas informações incluíam o design e o planejamento da série Pokémon Legends, incluindo o aguardado Pokémon Legends: Z-A, este último com lançamento marcado para esta quinta-feira, 16 de outubro.
Pokémon Legends: Z-A e a metrópole de Kalos
De acordo com os documentos, Pokémon Legends: Z-A foi projetado para ser o último grande lançamento do Switch original, encerrando o ciclo do console antes da chegada do Switch 2.
A proposta é um RPG de mundo aberto urbano, ambientado em Lumiose City, na região de Kalos, cinco anos após os eventos de Pokémon X/Y.
Diferente de Arceus, o jogo não teria campos selvagens, mas ruas, bairros e vida cotidiana. O foco é explorar os laços entre humanos e Pokémon; com Mega Evoluções como destaque mecânico e narrativo.
Um dos recursos mais ambiciosos descritos é o modo “Mega Royal”, uma modalidade de batalhas em equipes inspirada em jogos de arena, com suporte a confrontos online. Esse modo substituiria os ginásios clássicos e seria o ponto alto da campanha principal.
"Teraleak": o que estava nos planos da Game Freak
O documento original, chamado Projeto Ikkaku, detalhava o cronograma de produção e as metas internas da equipe.
Segundo ele, o desenvolvimento começou em fevereiro de 2022 e tinha lançamento previsto para o fim de 2024, mas foi adiado para 16 de outubro de 2025, alinhando-se à transição para o novo hardware da Nintendo.
O público-alvo de Z-A seria formado por jogadores experientes de RPGs e fãs de Pokémon X/Y, além de quem busca experiências mais maduras no universo da franquia.
A equipe responsável por Pokémon Scarlet & Violet também foi integrada ao desenvolvimento ao longo do processo.
Pokémon: projetos cancelados e futuros
O Teraleak revelou ainda que Pokémon Legends: Z-A não era o plano inicial. A sequência de Arceus seria ambientada em Johto, com os lendários Ho-Oh e Lugia como protagonistas.
A ideia foi abandonada para priorizar Kalos, mas pode servir de base para um futuro Pokémon Legends 3.
Outro dado frustrante para os fãs é que não há remakes em desenvolvimento de Pokémon Black & White, embora a Game Freak tenha deixado aberta a possibilidade de recriação no futuro.
Também foram encontrados registros de um projeto chamado “Pokémon Legends: Galar”, previsto para 2027 ou 2028, e de uma possível décima geração, chamada Pokémon Wind/Waves, ambientada no sudeste asiático, com foco em fenômenos climáticos.
O arquivo cita ainda um ambicioso projeto MMO, de codinome “Seed”, planejado para 2028, que permitiria aos jogadores explorar múltiplas regiões em um ambiente online conectado.
Por fim, há menções a uma 11ª geração de Pokémon para 2030; sem título, enredo ou detalhes técnicos revelados.
Impacto do Teraleak
Considerado o maior vazamento da história da Nintendo, o Teraleak revelou parte dos bastidores de como a empresa planeja o futuro da marca Pokémon.
Embora nada seja oficial, os arquivos mostram um esforço da Game Freak em modernizar a franquia, unindo narrativa urbana, multiplayer competitivo e exploração aberta.
Mesmo com os esforços legais da Nintendo, as informações continuam circulando e alimentando debates entre fãs e especialistas.
A expectativa agora se volta para o lançamento oficial de Pokémon Legends: Z-A, nesta quinta feira, 16 de outubro, que deve marcar o início de uma nova fase da série nos consoles da empresa.