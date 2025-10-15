"Teraleak": tudo sobre o vazamento na Nintendo e Pokemon

O vazamento do ano passado ressurge com novas informações sobre design, novos mecanismos de jogo, narrativa e planejamento para a saga Pokémon. / Crédito: Divulgação/Nitendo

Há pouco mais de um ano, um usuário anônimo causou um dos maiores escândalos da história dos videogames ao divulgar, via Discord, uma série de documentos internos da Nintendo e da Game Freak. O material, batizado de “Teraleak”, trouxe detalhes sobre projetos em desenvolvimento, mecânicas inéditas e até o futuro da franquia Pokémon para o Nintendo Switch 2.

A proposta é um RPG de mundo aberto urbano, ambientado em Lumiose City, na região de Kalos, cinco anos após os eventos de Pokémon X/Y. Diferente de Arceus, o jogo não teria campos selvagens, mas ruas, bairros e vida cotidiana. O foco é explorar os laços entre humanos e Pokémon; com Mega Evoluções como destaque mecânico e narrativo. Um dos recursos mais ambiciosos descritos é o modo “Mega Royal”, uma modalidade de batalhas em equipes inspirada em jogos de arena, com suporte a confrontos online. Esse modo substituiria os ginásios clássicos e seria o ponto alto da campanha principal.