PF apreende celulares em operação contra abuso sexual infantil em Juazeiro do Norte

Imagem de apoio ilustrativo. PF cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte, no Ceará / Crédito: Reprodução/PF

A Polícia Federal (PF) apreendeu aparelhos celulares durante uma operação contra combate abuso sexual infantil no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, nesta quarta-feira, 15. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na investigação que apura o armazenamento, compartilhamento e vendas de cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes por meio de redes sociais.

Leia Mais | PF cumpre mandado no Ceará por venda de material contendo abuso sexual infantil Segundo a Polícia Federal, os aparelhos passarão por perícia para esclarecer os fatos e circunstâncias relacionados ao caso. Nenhuma pessoa foi presa durante a operação. A PF não informou se houve mandado de prisão expedido. Ainda segundo a PF, os envolvidos podem responder pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os quais preveem, respectivamente, penas de reclusão, de três a seis anos e de reclusão, de um a quatro anos, o último considerado crime hediondo pela Lei nº 14.811/2024. Ainda segundo a Polícia Federal, os envolvidos podem responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)m que tratam da divulgação e do armazenamento de material de abuso sexual infantil.