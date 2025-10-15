Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF apreende celulares em operação contra abuso sexual infantil em Juazeiro do Norte

Agentes apuram o armazenamento, compartilhamento e vendas de cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes por meio de redes sociais
Mirla Nobre
Mirla Nobre
A Polícia Federal (PF) apreendeu aparelhos celulares durante uma operação contra combate abuso sexual infantil no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, nesta quarta-feira, 15.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na investigação que apura o armazenamento, compartilhamento e vendas de cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes por meio de redes sociais.

Segundo a Polícia Federal, os aparelhos passarão por perícia para esclarecer os fatos e circunstâncias relacionados ao caso. Nenhuma pessoa foi presa durante a operação. A PF não informou se houve mandado de prisão expedido.

Ainda segundo a Polícia Federal, os envolvidos podem responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)m que tratam da divulgação e do armazenamento de material de abuso sexual infantil.

As penas variam de três a seis anos de reclusão para o primeiro caso, e de um a quatro anos para o segundo, que passou a ser considerado crime hediondo desde do ano passado.

Orientações

Diante da operação, a PF reforça o alerta para pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no ambiente virtual e físico. O objetivo seria proteger dos riscos de abusos sexuais.

“Conversar abertamente sobre os perigos da internet, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção”, disse a corporação.

O órgão também alerta para as mudanças de comportamento das crianças e adolescentes, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, que podem ser características que auxiliem a identificar situações de risco.

